Theater in Freudenberg: Besetzung für das neue Stück steht fest

Freudenberg. Das Stück „Der Glöckner von Notre-Dame“ des Burgschauspielvereins Freudenberg steht Mitte des nächsten Jahres an. Ein weiterer vorbereitender Schritt war die Bekanntgabe der Rollenbesetzung am Samstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Matthias Gallas, Vorsitzender des Burgschauspielvereins, begrüßte gut zwei Dutzend seiner Mitstreiter im Proberaum des Vereins. Er informierte, 39 von 40 Rollen seien vergeben, die Sprechrollen seien alle besetzt. Das Volk bestehe momentan ausschließlich aus Frauen, Männer fehlten noch.

Der Vorsitzende setzte den „Glöckner“ als bekannt voraus, viele würden den Film kennen. In dem Stück gehe es darum, dass Menschen ausgegrenzt würden. Es werde viel über „Zigeuner“ geschimpft. Der Burgschauspielverein gehe pro-aktiv an das Thema heran. 1480 habe es den Begriff gegeben, dieser werde entsprechend verwendet. Das Thema werde auch aufgearbeitet mit Informationstafeln, einer Ausstellung und einer Podiumsdiskussion.

Ausgrenzung und Vorurteile

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Mobiles Rathaus Wenn Spritzwasser Fassade verschmutzt Mehr erfahren

In dem Stück geht es konkret um Ausgrenzung und die Entlarvung von Vorurteilen, so Gallas. Darauf wolle man hinarbeiten. Quasimodo, ein intelligenter junger Mann, sei körperlich beeinträchtigt und andere hätten Vorurteile wegen dessen Aussehen. Das Stück sei ausgesucht worden, um auf Missstände hinzuweisen. Das Thema sei brandaktuell.

Der Vorsitzende versprach auch einen für das Publikum unterhaltsamen Abend mit großen Massenszenen, die sich in diesem Stück mit dem Fortgang der Geschichte abwechseln sollen. Es gebe durchaus auch lustige Szenen und viele verschiedene Spielorte. Das Stück sei von Matthias Hahn fast wie für die Burg geschrieben.

Gallas nannte weiter eine neue Beleuchtung und höhere Verständlichkeit für die hinteren Reihen.

Nach der erfolgten Rollenbekanntgabe für die Aufführungen im Sommer beginne der Kartenvorverkauf am Weihnachtsmarkt. Der Probenbeginn starte im Januar. Zuerst mit den größeren Sprechrollen und ab Ostern gehe es auf die Burg. Der Beginn der sieben Aufführungen sei am Samstag, 17. Juni. Die Abschlussaufführung am Samstag, 8. Juli.

Die Besetzung wird getragen von vielen bekannten und einigen neuen Akteuren. Es gibt keine langen Monologe und Dialoge, diese sollen aufeinander passen.

Regisseur Jan-Markus Dieckmann meinte, den Inhalt des Stückes kenne jeder, die Sprache des Stückes werde gut sein. Außerdem ergänzte er, dass die Menge an Rollen in Gruppen aufgeteilt werden können. Er verlas die mit Spannung erwartete Rollenverteilung und nannte nacheinander, wer welche Figur spielt beim Volk, bei der Gang von Straßenkindern, beim Staatsapparat, bei der Exekutive, beim Gerichtshof, bei der organisierten Kriminalität in Paris, angeführt von einer Bettlerbande, im Bordell und bei den zehn Hauptrollen, die den größten Sprechanteil haben. Dieckmann meinte , dass ein schönes Ensemble zusammengestellt wurde. Zwei der Hauptfiguren stellten exemplarisch eine Szene am Tisch dar, lasen eine kleine Szene und wurden danach mit Beifall der Mitspieler belohnt.

Der Regisseur ergänzte im Gespräch mit den FN: „Das Stück sei auf eine spielbare Fassung gebracht, so dass es auf die Burg mit den verschiedenen Ebenen passe hinsichtlich der räumlichen Einrichtung“. Mit den Leuten lasse sich gut arbeiten, unterstrich Dieckmann und lobte die Zusammenarbeit mit dem Burgschauspielverein Freudenberg. Dort sei ein relativ großes und familiäres Team und alle arbeiten eng miteinander. Für ein Laientheater sei das Niveau außerordentlich. Er sehe unglaublich interessierte Menschen, „die brennen“.

Der Vorsitzende erläuterte, dass insgesamt bis zu 120 Leute in verschiedenen Bereichen bei „Der Glöckner von Notre-Dame“ dabei sein werden. Man wolle auch noch eine Ziege zum Mitwirken gewinnen. hpw