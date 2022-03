Stück Normalität zurückgewonnenFreudenberger Frühlingsmarkt lockte am Sonntag zahlreiche Besucher

Freudenberg. Der Frühjahrsmarkt ist der erste Höhepunkt eines besonderen Jahres, das in Freudenberg unter dem Motto „50 Jahre Gemeinsam“ steht. Bürgermeister Roger Henning sagte bei der Eröffnung, ein solches Volksfest in schwierigen Zeiten stehe für Lebensqualität, Heimatverbundenheit und Tradition. Angesichts der momentanen Situation äußerte der Bürgermeister, er glaube nicht, dass irgendjemandem geholfen sei, wenn das öffentliche Leben eingestampft werde.

© Hans-Peter Wagner

Henning ließ seiner poetischen Ader freien Lauf mit einem trefflichen Gedicht eines Schülers über die Einschränkungen während der Corona-Pandemie und einem Gedicht über den Frühling, bei dem die pandemische Betrübnis einer gewissen Leichtigkeit des Seins Platz macht. Man hörte auch diese Verse: „Sonnenstrahlen scheinen freundlich in mein Haus hinein – Frühlingsluft heißt: neuer Start, fühl mich nur noch halb so alt. Versuch du’s auch, genieß die Sonne, freu dich am Frühling, lache viel.“

Der Freudenberger Frühlingsmarkt lockte bei angenehmen Temperaturen und herrlichem Sonnenschein viele Besucher. An der Mainpromenade gab es allerhand zu stöbern und Musik. © Hans-Peter Wagner

„Raus aus dem Winterschlaf“

Der Frühjahrsmarkt präsentierte wieder viel Sehens- und Hörenswertes für die Besucher aus Nah und Fern. Die Gemeinschaft der Veranstalter und Standbetreiber hatte reichlich Arbeit und viel Herzblut hineingesteckt, um die Voraussetzungen für einen schönen Frühjahrsmarkt zu bieten. Der Markt zeigte unter dem vielsagenden Motto „Raus aus dem Winterschlaf“ ein breit gefächertes Angebot an insgesamt 26 Ständen, hinzu kamen 14 Stände für den vielfältigen Flohmarkt. Alles verteilte sich sehr abwechslungsreich entlang der Mainpromenade auf fast 300 Metern Länge, wie geschaffen zum gemütlichen Flanieren.

Einige Besucher nutzten den schönen Frühlingstag, um Frischluftaktivitäten mit dem Besuch des Frühjahrsmarktes zu verbinden. Man sah viele fröhliche Gesichter, offen für all das, was zur inneren und äußeren Erbauung auf die Beine gestellt worden war. Für viele Menschen hatte es gar etwas Befreiendes, sich auf eine solch schöne Weise begegnen zu können.

Die Gäste spürten die Präsenz vielgestaltiger Offerten und bekamen Rat und Tat, wo sie danach suchten. Die Besucher gestalteten ihr individuelles Programm, schlenderten geleitet von ihren Vorlieben von Stand zu Stand, betrachteten Praktisches oder Schmackhaftes, Bewährtes und Neues, gegebenenfalls besondere Hingucker wie verlockende Kleinigkeiten. Man konnte Bekannte treffen und sich gemütlich austauschen.

Das Gelände des Marktgeschehens war erkennbar begrenzt, Zugang wurde gewährt gemäß der tagesaktuell geltenden 3G-Coronaregelungen.

Der Frühjahrsmarkt in Freudenberg hielt insgesamt, was das herrliche Wetter versprochen hatte.