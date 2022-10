Studio-Bühne in Freudenberg zu Gast

Freudenberg. Ein Höhepunkt der Theaterdarstellung wird in der Turnhalle Freudenberg am 28. Oktober um 19.30 Uhr stattfinden. Die StudioBühne Kulturverein Bad Mergentheim gastiert mit dem brillanten Stück „Die Acht Frauen“, einer brisanten Kriminalkomödie von Robert Thomas.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Robert Thomas schuf mit diesem Stück eine amüsante Mixtur aus Kriminalstück, Komödie und Psychodrama. „Die acht Frauen“ wurde 1961 mit grandiosem Erfolg in Paris uraufgeführt, 2002 von François Ozon mit Musik aufgepeppt fürs Kino adaptiert und mit einer ganzen Reihe hochkarätiger Preise, darunter dem Europäischen Filmpreis, ausgezeichnet. Bekanntheit erlangte das Werk, als es 2002 unter der Regie von François Ozon mit Catherine Deneuve verfilmt wurde.

Das ist auch der Grund, warum Monika Schumann, die Spielleiterin der Studio-Bühne Kulturverein, das Stück ausgewählt hat. „Das Stück wurde von berühmten Frauen gespielt, hat Geschichte, eine abwechslungsreiche, spannende Handlung. Die Charaktere der Frauen sind gegensätzlich, zynisch, kantig, verrucht, gehässig, bedauernswert oder zuckersüß“, sagt Gabriele Kistner, Regieassistentin in Bad Mergentheim. „Die Acht Frauen“ ist ein großer Theaterspaß. Es tun sich Abgründe auf, in die der Zuschauer vergnüglich amüsiert blicken kann. „Der Mix zwischen Kriminal-Komödie und Psycho-Drama verursacht den Kitzel“, so Monika Schumann.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Protest Lesung im Mannheimer Nationaltheater: „Mein Iran in einem Jahr ist ein freies Land“ Mehr erfahren

Eine abgelegene Villa, ein verschneiter Ort und eine wohlhabende Familie, die den Geburtstag des Hausherren feiern will, kommt zusammen. Sieben Frauen, die achte erscheint unerwartet, nachdem der Hausherr tot aufgefunden wird. Grausam ermordet, ein Messer steckt in seinem Rücken. Panik bricht aus.

Tot ist auch das Telefon, die Autokabel sind durchgeschnitten. Der Schnee liegt meterhoch, man ist von der Außenwelt abgeschnitten. Eine fatale Situation. Eines wird schnell klar: In diesem Fall muss der Mörder eine Mörderin sein. Keine der Damen hat ein Alibi, alle haben ein Motiv, jede ein Geheimnis, jede verstrickt sich im Lauf der aberwitzigen Geschichte mehr und mehr in einem Netz aus Lügen und Heimlichkeiten. Acht Leidenschaften mit ihren aufgestauten Lebensträumen, Frustrationen und Verletzungen prallen auf- und gegeneinander.

So harren sie im Wohnzimmer aus, rätseln und verdächtigen sich gegenseitig: Wer ist die Mörderin, was das Motiv? Nach und nach wird klar, dass jede in Frage kommt, den Hausherren gemeuchelt zu haben.

Die Regisseurin Monika Schumann kann auf 50 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken. Ebenso ihre Regieassistentin Gabriele Kistner, die als Grandma mitspielt. Die Regisseurin entwirft in ihrem Theater einen köstlichen Zickenreigen, der die Schauspielerinnen der StudioBühne zu Hochform auflaufen lässt.

Die Studio-Bühne selbst besteht seit nunmehr 1964, zeigte zahlreiche Inszenierungen von der Klassik bis zur Moderne und konnte mit ihren Aufführungen sogar einige der höchsten Auszeichnungen des Amateurtheaters gewinnen.