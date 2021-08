Streit in Miltenberg hat Anzeige zur Folge

Miltenberg. Einer provoziert – der andere beleidigt, so könnte man laut Polizei die Ursache eines Streits in Miltenberg kommentieren. Mit seinem Lkw blockierte am Montag gegen 13.30 Uhr ein 57-jähriger Fahrer komplett die Hofausfahrt eines Anwesens.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein aufgebrachter 79-jähriger Autofahrer beleidigte den 57-Jährigen mit unschönen Worten, heißt es im Polizeibericht. Der Lkw-Fahrer habe sein Gegenüber mit lautstarker Schreierei versucht zu provozieren, auch um von seinem verbotswidrigen Parken abzulenken. Erst die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die Streitenden beschwichtigen, und es kehrte wieder Ruhe ein. Allerdings muss der 79-jährige Rentner mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. pol