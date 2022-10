„Sternendetektive“ ermitteln wieder

Freudenberg. Die Mitwirkenden der Kinderdetektivserie „Die Sternendetektive“ sind mittlerweile schon richtige Profis geworden. Die Serie wird im Rahmen der Medienproduktionsbildung des Freudenberger Vereins Junge Forscher Main-Tauber unterstützt von Experten realisiert. Nun ist die vierte Folge mit dem Titel „Vertrauensfrage“ erschienenen. Sie bildet den Abschluss der ersten Staffel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Geschichte bereiten einige Mitglieder der Detektivgruppe auf der Freudenberger Burg eine Spendenshow zugunsten von Baden-Württembergs Partnerland Burundi vor. Aber nicht alle Detektive haben Zeit und Talent dafür. Dies führt zu Spannungen im Team.

Milan stößt zur gleichen Zeit im Wald auf ein Kind, das allein auf einer Lichtung zeltet. Dieses hat ein Geheimnis und will sich daher trotz seiner schwierigen Situation nicht helfen lassen. Auf der Burg werden zudem immer wieder die Vorbereitungen für die Show behindert.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Glaube Freudenberg heißt neuen Pater willkommen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Event Schlierstadt: Caribic-Feeling für die junge Generation Mehr erfahren

Hat das geheimnisvolle Kind etwas damit zu tun? Können die Detektive dem Kind helfen? Was wird aus der Freundschaft der Sternendetektive? Antworten auf diese Fragen gibt es in dem spannenden und gefühlvollen Abenteuer zum Staffelfinale.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter heißt, wurde die neue Folge an insgesamt drei Tagen auf der Freudenburg und in der Freudenberger Altstadt gedreht. Die Drehtage im Juli waren mit einem Camp mit Übernachtung auf der Burg verbunden.

Wie Vereinsvorsitzender Birger-Daniel Grein erklärte, sei man allen Unterstützern der „Sternendetektive“ sehr dankbar. Die Mehrheit der Arbeiten erfolge ehrenamtlich. Die dennoch anfallenden Kosten konnten durch Schwarmfinanzierung mit vielen Spendern und Sponsoren aus ganz Deutschland und aus Österreich gedeckt werden.

Fans der Sternendetektive können sich ab Herbst auf eine neue Staffel mit neuem Detektivteam freuen. Die Dreharbeiten werden aktuell vorbereitet. Die neue und die bishergedrehten Folgen sind auf YouTube unter „Die Sternendetektive“ zu sehen.