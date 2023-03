Spirituosen in Supermarkt in Freudenberg gestohlen

Freudenberg. Waren von knapp 760 Euro entwendete laut Polizei ein Mann am Mittwoch aus einem Supermarkt in Freudenberg.

Gegen 17.15 Uhr betrat der Mann das Geschäft im Schleusenweg. Im Inneren begab er sich zielgerichtet zu der Spirituosenabteilung, entnahm zwölf Flaschen aus den Regalen und legte diese in seine mitgebrachte blaue Einkaufstasche. Anschließend verließ der Unbekannte das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen und ging zu Fuß über den Kundenparkplatz. Offenbar hatte der Mann die blaue Einkaufstasche so präpariert, dass bei Verlassen des Supermarktes die Diebstahlssicherung nicht aktiviert wurde. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: circa 25 bis 45 Jahre alt, 170 bis 185 cm groß, keine Brille, kein Bart, bekleidet mit blauer Jacke mit pelzumrandeter Kapuze, grauer Mütze und schwarz-weißen Turnschuhen.

Der Polizeiposten Kühlsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollten sich unter Telefon 09345/ 241 bei der Polizei melden.

