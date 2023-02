SPD mit Freudenbergern im Gespräch

Freudenberg. Beim traditionellen politischen Aschermittwoch des SPD-Ortsvereins Freudenberg diskutierten die beiden SPD-Gemeinderäte Hartmut Beil und Werner Beck sowie SPD-Vorsitzender Detlev Hoff mit Bürgerinnen und Bürgern aktuelle regionale Themen rund um die Kommune. Dabei ging es um die Zukunft der Kernstadt und der Ortsteile. Der mit einem Heringsessen verbundene Abend fand im Amtshaus statt.

Hartmut Beil erklärte unter anderem, man spüre auch in Freudenberg den Fachkräftemangel in vielen Bereichen. Als Beispiel ging er auf die Auswirkungen im Dienstleistungsbereich und Lebensmittelhandwerk ein. So merke man, dass in Stadt entsprechende Geschäfte fehlen. Neben der Verbesserung der Attraktivität der Berufsfelder nannte er die qualifizierte Einwanderung als mögliche Lösungswege beim Beheben des Fachkräftemangels.

Beim Blick auf die Tagesordnung der Veranstaltung meinte Beil, viele der zu diskutierenden Themen stünden schon lange auf der Agenda. Einiges habe sich auch schon weiterentwickelt. Dies sei etwa beim ehemaligen „Rauch Werk I“ der Fall. Auf dessen Areal sind 51 neue Wohneinheiten plus Versorgungseinrichtungen geplant. Die genauen Pläne des Investors sollen laut Beil bei einer Infoveranstaltung den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt werden.

Thema Verkehr

Zur Verkehrslösung Freudenberg - Kirschfurt stelle sich die Frage, wann es endlich losgehe, fuhr er fort. Das Planfeststellungsverfahren werde bis 2025 dauern. Eine große Frage sei auch, was nach dem Neubau einer Mainbrücke mit der alten Brücke passiere. Es gebe keinen Sinn, so Beil, diese für den innerörtlichen Fahrzeugverkehr offen zu lassen. Gut wäre aber, wenn sie Fußgänger, Radfahrer und Einsatzfahrzeuge weiter nutzen können. Mit Fragen rund um das Bauwerk befasse sich ein Arbeitskreis, dem Gemeinderäten aus Freudenberg und Collenberg angehören.

Die alte Brücke sollte für Pkw befahrbar bleiben, hieß es aus den Reihen der Gäste angesichts der Anbindung zum Bahnhof in Kirschfurt sowie der Kirchfurter, die in Freudenberg einkaufen. Werner Beck ergänzte: „Wichtig ist vor allem, dass der Schwerlastverkehr aus Freudenberg herauskommt.“ Die Verkehrsbelastung der Anwohner der Ortsdurchfahrt wurde von vielen Personen angesprochen. Unter anderem ging es um das Dyroff-Haus an der engsten Stelle der Altstadt und dessen Auswirkung auf die Verkehrssituation.

Ein weiteres Thema des Abends war die Verlegung der Landesstraße 2310 am Tremhof und der Lückenschluss des Radwegs nach Mondfeld. Angesprochen wurde außerdem der Komplex Stadtentwicklung, Schulstandort und Kindertagesstätte. „Das ist ein schwieriges Themengebiet“, so Beil. Es sei nicht so günstig, dass die gesamte Altstadt unter Denkmalschutz steht und nicht nur bestimmte Gebäude. Diese Feststellung untermauerte er mit Hinweisen auf die Auswirkung des Denkmalschutzrechts bei Baumaßnahmen an dortigen Gebäuden sowohl innen als auch außen am Haus. Hier müssten Möglichkeiten der Vereinfachung geprüft werden.

Schulstandort

Als größtes Problem in Sachen Schulstandort nannte er die Unsicherheit bei der Entwicklung der Schülerzahlen. Beil verwies auf die Vollauslastung der Kindertagesstätte. Mit 51 neuen Wohneinheiten im Bereich „Rauch Werk I“, in denen sicherlich auch junge Familien wohnen werden, reiche der Platz in der Kita nicht mehr aus. Hier gelte es, alternative Standorte für einen Neubau zu prüfen. Generell nehme die Einwohnerzahl in der Stadt aber ab, verwies er auf die Folgen der Altersstruktur. Hier müsse man durch Zuzug gegensteuern, wozu auch Arbeitsplätze in der Region nötig seien.

Detlev Hoff berichtete, es gebe aktuell Konzeptgespräche von Schule und Stadt zum Erhalt beider Schulstandorte. Weiter Themen waren die Ansiedelung von Handwerk und Lebensmittelversorgern in der Altstadt sowie die Entwicklung der Ortsteile.

In der Diskussion ging es vor allem um Fragen der baulichen Ausgestaltung des Areals „Rauch Werk I“ und die Einflussmöglichkeiten der Stadt dabei. Hier verwiesen die Gemeinderäte beispielsweise auf die Steuerungsmöglichkeiten durch den Bebauungsplan.

Abschließendes Thema war die Zukunft Freudenbergs mit den Schwerpunkten kommunaler Haushalt, Kultur und Tourismus. bdg