Sommerkino am Badesee

Freudenberg. Zum fünften Mal bietet der Badesee in Freudenberg noch mehr als Badevergnügen und Sommerentspannung. Zum Ausklang der Ferien am Freitag, 10., und Samstag, 11. September, gibt es, in Zusammenarbeit mit dem Kinomobil Baden-Württemberg „Sommerkino im Badesee“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Publikum hat abgestimmt: Am 10. September wird der Spike Lee Film „Blackklansman“ und am 11. September „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ gezeigt. Filmstart ist jeweils um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Decken und Stühle sollen selbst mitgebracht werden. Für Snacks und sorgen die DLRG, der TCF und das Restaurant-Café Badesee. Tickets sind online über den Ticketshop des Badesees, die Homepage der Stadt Freudenberg (www.freudenberg-main.de) und zu den Öffnungszeiten bei „Tourismus & Kultur“. August erhältlich. Es gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Coronaregeln des Landes Baden-Württemberg.