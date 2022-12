Solidarität mit den Opfern ist groß

Boxtal. Weihnachten soll eigentlich eine schöne und besinnliche Zeit sein, Zeit die man im Kreise seiner Lieben voller Freude und in den eigenen vier Wänden verbringt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch wie muss es für die Familie sein, deren Haus in Boxtal vergangene Woche abgebrannt ist? Man kann sich das Elend dieser Menschen kaum ausmalen – zu Weihnachten ohne Dach über dem Kopf und nur noch mit dem Notwendigsten ausgestattet.

Das dachte sich auch Maren Reiner. Die 30-jährige Frau wohnt zwar in Lauda-Königshofen, stammt aber aus Mondfeld. Ihr Vater betreibt dort ein Geschäft, bei dem eines der Opfer angestellt ist.

Mehr zum Thema Freudenberg Spendenkonten für Brandopfer in Boxtal einegrichtet Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Aktion 100 Weihnachtswünsche in kurzer Zeit vom „Baum gepflückt“ Mehr erfahren Starkoch Tim Raue gibt das Kommando beim Weihnachtsessen ab Mehr erfahren

„Ich war wirklich sehr betroffen, als mein Vater mich angerufen und mir vom Brand erzählt hatte“, erinnert sich Maren Reiner. Sehr schnell habe sie sich überlegt, wie sie helfen kann. Im Internet stieß sie auf eine Plattform, auf der man relativ problemlos ein Spendenportal einrichten kann. Weil Maren Reiner eine gewünschte Spendenhöhe angeben musste, entschied sie sich aus dem Bauch heraus für 10 000 Euro. „Ich konnte wirklich nicht einschätzen, wie die Aktion laufen würde“, sagt sie. Es ist ihre erste Aktion dieser Art, die vor drei Tagen startete. „Den Link zum Spendenportal habe ich über Whatsapp und Instagram geteilt – und dann hat sich das Ganze irgendwie verselbstständigt“, erzählt Reiner.

Denn Freunde und Bekannte haben nicht nur gespendet, sondern den Link weiter verbreitet. Und so sind innerhalb der drei Tage die knapp 10 000 schon fast zusammen gekommen. „Ich habe deshalb gerade eben die Summe auf 20 000 Euro erhöht“, sagt Maren Reiner am Mittwochnachmittag im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Sie wundert sich darüber, wie schnell die Summe zustande gekommen ist. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass die Aktion so gut läuft“, gibt sie zu und freut sich über jeden Euro, der fließt.

Neben der großen Hilfsbereitschaft und Betroffenheit der Bürger vermutet Maren Reiner auch den unkomplizierten Vorgang auf dem Portal als Ursache für das hohe Spendenaufkommen, und weil man durchaus auch anonym und kleine Beträge überweisen kann. Doch nicht alle Spender bleiben anonym. Manche schreiben auch noch ein paar Worte dazu, so wie Stefan und Josephine Rudorfer. Sie schrieben: „Es ist schlimm genug, kurz vor Weihnachten mit leeren Händen dazustehen. Es kann jeder der Nächste sein und da ist man froh, wenn jemand hilft. Möge es schnell wieder aufwärts gehen.“ Und Waldemar Klein schreibt unter anderem: „Auch kleine Tropfen sind Wasser und können Leben retten. Viel Glück!“

Einer der Spender ist Markus Landeck aus Wertheim. Er hat über die sozialen Medien von der Spendenaktion erfahren. „Ich fand das wirklich sehr sinnvoll. Und ob ich nun eine Tasse Kaffee in der Stadt mehr trinke oder besser der Familie helfe – die Entscheidung war leicht“, sagt Landeck.

Doch was machen die Herrschaften, für die „Link“ und „Paypal“ Fremdwörter sind? Hier hat Boxtals Ortschaftsrat Abhilfe geschaffen und ein Spendenkonto bei der Volksbank Wertheim für die Familie eingerichtet. „Ich hatte mir schon am Wochenende überlegt, etwas zu unternehmen. Die Aktion ist völlig unabhängig von dem Spendenaufruf von Maren Reiner entstanden“, sagt Boxtals Ortsvorsteher Rolf Döhner. Er hofft darauf, dass auf dem Konto in etwa gleicher Höhe wie im Internet Hilfsgelder eintreffen, die in voller Höhe an die Familie weitergegeben werden. „Mit den 10 000 Euro kann die Familie das Haus zwar nicht wieder aufbauen – aber das Geld ist in dieser schweren Zeit, wo sie kaum noch etwas besitzt, ein kleiner Anfang“, meint Döhner.

Kleider, Schuhe und Lebensmittel werden gebraucht. Der rührige Ortsvorsteher hat auch ein Lager organisiert, wo die Familie ihr letztes bisschen Hab und Gut unterstellen konnte. Die Betroffenen selbst sind inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen und haben in einer Ferienwohnung erst einmal eine vorübergehende Bleibe gefunden.

Doch nicht nur die einzelnen Bürger helfen. Auch die Rathausverwaltung, das FSI-Büro und diverse Vereine haben sich dieser großen Solidargemeinschaft angeschlossen und unterstützen in unterschiedlicher Form.

„Man merkt wirklich eine große Solidarität unter den Menschen“, sagt Döhner. Die enorme Hilfsbereitschaft wundere ihn jedoch kaum. Denn der Schock über den verheerenden Brand und dessen Auswirkung sitzt bei allen Boxtalern tief.

Sicher ist sich Döhner auch, dass noch weitere Sammelaktionen, beispielsweise in der Kirche, folgen werden, damit die Familie in dieser schweren Zeit einen kleinen Lichtblick erlebt.