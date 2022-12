Schöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest

Freudenberg. Der Weihnachtsmarkt in Freudenberg erfreute am Wochenende Menschen aller Altersstufen. Das Zentrum des vorweihnachtlichen Treibens waren das Amtshaus und die Gewölbekeller rund um das Rathaus. Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning eröffnete den Weihnachtsmarkt am Samstagnachmittag und verhieß zurecht schöne Stunden. Die Freudenberger Goldkehlchen ließen manches Lied erklingen. Bei weihnachtlichen Klängen mit der Panflöte genossen die Besucher die Atmosphäre.

Der Weihnachtsmarkt bot kunsthandwerkliche Produkte, Genähtes und Gestricktes sowie Feines aus der Küche. In allen Bereichen hatten sich Gruppen und Einzelne, jung und jung gebliebene, für alle Gäste gemeinsam ins Zeug gelegt und einen auf individuelle Art und Weise einen prächtigen Rahmen geschaffen, sich auf besinnliche Art und Weise zu treffen und gedanklich auf das anstehende Fest vorzubereiten.

Der 14. Freudenberger Weihnachtsmarkt im und um das Amtshaus sowie in den Gewölbekellern bereitete den Menschen aus der Stadt selbst und jenen von außerhalb große Freude. Kinder wie Er-wachsene lauschten Geschichten zur Weihnachtszeit ebenso wie dem schönen Klang vorweihnachtlicher Weisen.

Es erklangen Weihnachtslieder auf verschiedenen Instrumenten und an unterschiedlichen Orten. Hier tat natürlich auch die Stadtkapelle Freudenberg mit.

Die vermittelnden Gabentische zogen die Menschen ebenso an wie die Gelegenheit zum persönlichen Plausch in netter Umgebung. Verschiedene Museen hatten geöffnet. Vor allem aber war der Weihnachtsmarkt ein Treffpunkt zum Plaudern. Am Samstagabend lockte zudem eine Glühweinparty im Amtshaushof.

„Hier ist es gut sein“, aus anderem Zusammenhang bekannt, galt offensichtlich auch für den Weihnachtsmarkt in Freudenberg.