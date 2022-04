Schlafzimmer-Modell von Star-Designer

Freudenberg. Viele innovative Themen zeigen die Rauch Möbelwerke zu ihren 125-jährigen Bestehen auf ihrer „furniture week“ vom 29. April bis 7. Mai. Ein besonder Höhepunkt ist dabei die Kooperation mit Star-Designer Werner Aisslinger.

Die Neugestaltung des Showrooms inklusive Co-Creation-Fläche sowie ein komplett neues Ausstellungskonzept sind Teil der ganzheitlichen und zukunftsweisenden Neuausrichtung von Rauch, erklären die Verantwortlichen. In diesem Zusammenhang hat sich das Unternehmen auch im Bereich Design-Neuheiten deutlich stärker aufgestellt.

die Firma Rauch arbeite mit Designer Werner Aisslinger zusammen. © Rauch

Werner Aisslinger, mehrfach ausgezeichneter Star-Designer, ergänzt das Rauch-Designer-Netzwerk und hat neue Ideen für den Möbelhersteller entwickelt. Das von ihm entworfene designorientierte Schlafzimmer wird erstmals bei der „furniture week“ vorgestellt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Werner Aisslinger einen erfolgreichen Star-Designer für uns gewinnen konnten. Die Kooperation mit ihm gibt uns neue, zukunftsweisende Impulse und stärkt unsere Position im gehobenen Preisbereich,“ so Inka Rosini, verantwortlich für Produktentwicklung und Marketing bei dem Freudenberger Unternehmen.

Das Schlafzimmer von Werner Aisslinger in neuer Designsprache ist pur und materialorientiert, mit dem Ziel, nicht nur zeitgemäß, sondern gleichzeitig langlebig und elegant zu sein. Zum Einsatz kommt neben einem neuen hellen Holzfarbton auch Stoff aus nachhaltigem Material (Sequal), das sich teilweise aus Ocean-Plastik zusammensetzt.

Mit „finstad, by aisslinger“ präsentiert die Firma auch ein Komplett-Schlafzimmer inklusive Zusatzfunktionen für den Premiumbereich mit einem sehr anspruchsvollen Design, so die Verantwortlichen weiter.

Die Arbeiten des Designers Werner Aisslinger umfassen das Spektrum experimenteller, materialorientierter Projekte, künstlerischer und kulturorientierter Themen sowie Produktdesign und Architektur. Er interessiert sich vor allem für neueste Technologien und hat mit seinen Projekten dazu beigetragen, neue Materialien und Techniken in die Welt des Designs zu implementieren.

Seine visionären Produkte und Räume beschäftigen sich mit zivilisationsbezogenen und futuristischen Themen. Werner Aisslingers „Loftcube“-Projekt wurde in den vergangenen Jahren zu einem der meistdiskutierten modularen und transportablen Wohnprojekte. „Sein mit BASF und Moroso entwickelter „Hempchair“ aus dem Jahr 2012 war der weltweit erste Biokomposit-Monobloc-Stuhl und der aktuellen Diskussion um CO2-Footprints und Nachhaltigkeit weit voraus“, schwärmen die Rauch Verantwortlichen.

Seine Arbeiten sind in den ständigen Sammlungen internationaler Museen wie dem Museum of Modern Art (MoMA) und dem Metropolitan Museum in New York, dem französischen Fonds National d’Art Contemporain in Paris, dem Victora & Albert Museum in London oder dem Museum Neue Sammlung, „The Design Museum“ in München und dem Vitra Design Museum in Weil, Deutschland, ausgestellt.

Im Jahr 2013 eröffnete Werner Aisslinger seine erste Einzelausstellung mit dem Titel „Home of the Future“ im Berliner Museum „Haus am Waldsee“. 2014 wurde er mit dem renommierten „AW Designer of the Year Award“ in Köln ausgezeichnet. 2017 eröffnete er seine Ausstellung „House of Wonders“ im Museum Pinakothek der Moderne in München.

Unter studio aisslingers Innenarchitekturprojekten sind seine Hotels für die 25hours Hotelgruppe und Malls für die Central Group in Bangkok für ein innovatives Storytelling-Konzept bekannt. Er arbeitet für Marken wie Vitra, Moroso, Cappellini, Dedon, Accor, Hansgrohe Axor, Glashütte, Kaldewei, Foscarini & Waestberg.

Werner Aisslinger lebt und arbeitet in Berlin und hat ein zweites Studio in Singapur.