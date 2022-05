Rock und Pop im Blechbläserformat

Die Freudenberger Stadtkapelle präsentierte bei einem gelungenen Stelldichein selbst interpretierte Stücke aus Rock und Pop. Das Publikum war begeistert.

Freudenberg. Die Stadtkapelle Freudenberg hatte am Freitagabend zu einer Serenade im Hof der örtlichen Lindtalschule eingeladen. Über 100 Zuhörer folgten dem Ensemble begeistert bei dessen prächtigem Aus-flug in die Welt des Rock und Pop.

Dietmar Hildenbrand (Vorsitzender Musikverein-Stadtkapelle Freudenberg) hieß die Schar der Interessierten bei schönstem Maiwetter willkommen. Für die Veranstaltung am neuen Ort sei das „Okay“ vom Bürgermeister und der Schulleitung gekommen. Der Vorsitzende mutmaßte, alle seien gespannt auf die angekündigten sechs Dirigenten, und erläuterte, der bisherige Dirigent habe aufgehört.

Danach habe man eine wunderbare Lösung gefunden, sagte der Vorsitzende, denn es hätten sich sechs Musiker bereit erklärt, sich als Dirigent abzulösen. Einer allerdings habe sich für die Serenade krank melden müssen, blieben noch fünf Dirigenten, rechnete Hildenbrand gewissenhaft vor. Er ließ zudem wissen, die Stadtkapelle Freudenberg spiele weiterhin Polkas und Märsche, nun sei eben ein spezielles Thema ausgesucht, das Beste aus Rock und Pop.

Blasmusik rockt

Die Moderation wechselte zu Josef Steffan und Viktor Schab aus der Riege der 28 Musikerinnen und Musiker der Kapelle. Diese bestätigten locker und informierend zugleich, es würden gleich mehrere Dirigenten zum Zuge kommen, denn ein einziger halte es mit der Truppe nicht aus. Die Stadtkapelle startete ihren Streifzug durch die Welt des Rock und Pop mit „Summernight-Rock“ (Dirigent Sascha Müssig) und zeigte gleich, dass und wie Blasmusik in einem einzigartigen Sound rocken kann.

Weiter ging es mit „Highway to hell“ (Dirigentin Nancy Haberl), mit AC/DC im Blechbläserformat. Auch hier war unzweideutig zu hören, wie etwas Neues ausprobiert und bekannte Stücke auf eigene Weise interpretiert werden können. Die Mischung aus Rock und Pop einerseits sowie Blasmusik andererseits kam bei der stets geneigten Zuhörerschaft an.

80-er Medley

„Don’t stop believing“ (Dirigentin Viola Maier) sah die Stabführerin zum ersten Mal als solche auf der Bühne. Auch sie machte ihre Sache mit Bravour. Bei „Bohemian Rhapsody“ (Dirigent Matthias Dick), so ließen die Moderatoren wissen, sei ein Dirigent am Werk „fast so alt wie die Band ’Queen’“. Doch auf das Alter kam es bei diesem Konzert gewiss nicht an. Da bewegten sich Köpfe und Gliedmaßen nicht nur jener im Takt, welche die entsprechenden Jahre selbst erlebt hatten.

Das zeigte sich auch bei „80 Kult-tour“ (Dirigentin Nancy Haberl), als die Truppe bei dem rockigen „Skandal um Rosi“, dem Liebesbeweis „Ohne dich schlaf ich heute nicht ein“, dem funkelnden „Sternenhimmel“ oder „Rock me Amadeus“ innerhalb eines jedes Tempo abwechslungsreichen Medleys tadellos ging.

Rockige Nostalgie par excellence in neuem Gewande war auch zu hören, zu erleben und mitzuwippen bei „Africa“ (Dirigent Sascha Müssig) und der Erzählung vom Trommeln in der Nacht und dem Regen in Afrika. Das auf einem einschlägigen Plakat angekündigte „Erlebe deine Stadtkapelle zum Start ins Wochenende“ fand seine gelungene Fortsetzung in einem weiteren Medley, „Santiano“ (Dirigentin Viola Maier) präsentierte vielstimmigen Rock von der Küste.

Der Abend im Zeichen der Musik bereitete nicht nur den Musikerinnen und Musikern eine Stunde lang viel Spaß und Freude, sondern fand auch beim Publikum große Begeisterung. „Music“ (Dirigent Dieter Müssig) brachte ein bekanntes Gesicht zurück auf der Bühne. Denn Ehrendirigent Dieter Müssig hatte die ganze Kapelle über Jahre geprägt und viele der Musizierenden quasi großgezogen, und nun blieb es ihm vorbehalten, das offiziell letzte Lied des Abends musikalisch zu leiten.

Hingerissen

Das Moderatoren-Duo verlautbarte namens der ganzen Stadtkapelle, es habe große Freude bereitet, wieder ein konzertähnliches Programm auf die Beine zu stellen und aufführen zu dürfen.

Die vielköpfige Zuhörerschaft war mit dem Ergebnis mehr als zufrieden, gar hingerissen, und forderte heftig applaudierend eine Zugabe. Diese wurde gewährt mit „Rockin all over the world“, dem unausgesprochen Motto des Abends.

Hildenbrand bedankte sich abschließend bei allen Zuhörern und drückte seinen Leuten gegenüber aus, wie stolz er auf sie und das von ihnen präsentierte Programm sei. Dem wurde seitens des Publikums in keiner Weise widersprochen.