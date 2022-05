Regionale Wertschöpfung möglich

Boxtal. Die Idee eines Dorfladens für Boxtals stößt bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Menschen aus den Nachbardörfern auf großes Interesse. Dies zeigte die große Zahl der Teilnehmenden, die am Freitag zur Informationsveranstaltung zum Thema ins Gemeindezentrum kamen. Eingeladen hatte die Bürgerinitiative (BI) „Dorfladen Boxtal“. Die Informationsveranstaltung wurde im Rahmen des Förderprogramms „Gut beraten“ gefördert.

BI-Sprecher Rolf Döhner erklärte, man wolle erste Ideen bekommen, wie man die Nahversorgung im Dorf sicherstellen und einen Ort der Begegnung schaffen könne. Er blickte auf die Gründe für die Entstehung der BI und deren bisherige Arbeit zurück. Zugleich warb er um Unterstützer für die weiteren Aufgaben und freute sich auf Ideen der Gäste.

Weitere Schritte auf dem Weg Boxtals zum Dorfladen Berater Wolfgang Gröll stellte die Schritte bis zur möglichen Eröffnung eines Dorfladens vor. Aktuell befindet sich das Boxtaler Konzept in der Sensibilisierungsphase mit Information der Bevölkerung. Es folgt die Vorgründungsphase mit einer Machbarkeitsstudie. Dabei wird untersucht, welche Bedingungen für die Gründung erfüllt sein müssen. Dazu gehören auch die Wahl der Rechtsform und die Finanzierung. Es folgt die Umsetzungsphase samt baulichen Maßnahmen im Dorfladen. Im Verfahren gibt es mehrere „Sollbruchstellen“, an denen es beendet werden kann. Gründe sind fehlendes Interesse der Einwohner, Scheitern der Finanzierung und Faktoren, die gegen eine Gründung sprechen, wie etwa der Wegfall des vorgesehenen Gebäudes. In Boxtal wird es nun eine Fragebogenaktion zu Bedarf und Wünschen zur künftigen Nahversorgung im Dorf geben. Über die Internetseite www.dorfladen-boxtal.de könne sich auch Bewohner der Nachbardörfer beteiligen. Bei einem Dorfladentag im Sommer werden die Ergebnisse der Befragung, der Planungsstand und eventuell schon erste mögliche lokale Lieferanten und Partner des Dorfladens vorgestellt. Die Bürgerinitiative (BI) „Dorfladen Boxtal“ prüft mehrere mögliche alternative Standorte, darunter auch das ehemalige Volksbankgebäude im Dorf. Angestrebt wird die Ladeneröffnung in zwei bis 2,5 Jahren. Dabei berücksichtigt sind auch Zeiten für Zuschussanträge und Bauarbeiten. Je mehr Leute mit anpackten, desto effektiver lasse sich arbeiten, wurde um Helfer geworben. Letztlich hängen alle weiteren Schritte vom Interesse der Bürger in Boxtal und der Umgebung ab. bdg

Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning war gekommen, um den Einwohnern Mut für den anstehenden Weg zu machen. Er verwies auf die Herausforderungen der Lebensmittelhandwerker bei der Gewinnung von Personal und Auszubildenden. Eine Lösung für die Nahversorgung müsse aus der Bevölkerung kommen. Die Kommune könne das nicht leisten, betonte er. Zugleich sagte er aber auch die Unterstützung der Stadt etwa beim Stellen von Förderanträgen zu.

Referent des Abends war Wolfgang Gröll, erfahrener Dorfladenberater des Bundesverbands für Bürger- und Dorfläden, der den kompletten Prozess begleitet und so die BI unterstützt. Die Mittel zur Finanzierung der Beratung kommen aus dem Förderprogramm.

Gröll betonte, man gebe bewusst keine fertigen Konzepte vor, sondern entwickle sie gemeinsam mit den Bürgern vor Ort. Denn jedes Dorf sei anders. Die Erfolgsrate der vom Bundesverband beratenen Dorfläden sei sehr groß. Für einen solchen gebe es verschiedene Leistungs- und Kostenträger. Dies könnten einerseits die Bürger selbst sein, andererseits auch Kommunen, Integrationsunternehmen und sehr selten auch private Betreiber. „In der Praxis gibt es viele Mischmodelle.“

Bei einem Dorfladen müsse man verschiedene Bereiche unterscheiden der Lebensmittel- und Warenversorgung sowie Dienstleistungen wie Post, die sich wirtschaftlich selbst tragen müsse. Weiter einen Bereich wie ein Dorfcafé, das sich nur zusammen mit dem Dorfladen trage. Hinzu könne ein „Non-Profit“ Bereich wie öffentliche Einrichtungen beim Dorfladen kommen. „Bei den Ideen gibt es keine Denktabus.“

Der Experte ging auf die generellen Trends im Lebensmittelhandel ein. Dieser sei durch Vereinheitlichung und Zentralität geprägt. Es gebe aber auch einen Gegentrend, der vor allem von jungen Leuten angetrieben werde. Diese setzten auf Qualität, gesunde Ernährung und Regionalität sowie steigende Serviceansprüche. Darin liege die Chance eines Dorfladens.

Ein solcher biete meist neben den Standardwaren „interessante Produkte“ an. Dazu gehören Erzeugnisse aus der Nachbarschaft (Gemüse, Wurst und Backwaren). Die große Chance der Dorfläden sei diese regionale Wertschöpfung. Ein Dorfladen könne auch Produkte aus eigener Herstellung anbieten. Gröll: „Uns ist klar, trotz Dorfladen kaufen die Leute auch weiter bei Supermärkten.“ Die Erfahrung zeige aber, das schade den Dorfläden nicht.

Hinsichtlich der Produktvielfalt sprach der Fachmann bei einem Dorfladen von 100 Quadratmetern von rund 1000 verschiedenen Artikeln. Ausführlich ging er auch auf die ökologische Bedeutung der Dorfläden und die Chance auf Verzicht auf Plastikverpackungen ein. Denn 60 Prozent der Umsätze gebe es durch Frischeprodukte. An Beispielen machte er deutlich, wie der Handel durch spezielle Verpackungsformen und Größen sowie dem passenden Marketing Preisaufschläge von mehreren 100 Prozent durchsetzen könne. Den Nutzern eines Dorfladens müsse man erklären, warum man bestimmte Verpackungsgrößen nicht anbiete.

Hinsichtlich der Preise von Dorfladen, Supermärkten oder Discountern erklärte er, je mehr es in Richtung Qualitätsprodukte gehe, desto ähnlicher seien die Preise. Weiter verwies er darauf, dass durch den Direkteinkauf des Dorfladens beim Erzeuger Zwischenschritte wegfallen, deren Anbieter sonst mitverdienen würden. Auch die positiven sozialen Auswirkungen des Ladens als Treffpunkt und für die Unabhängigkeit der Einwohner wurde thematisiert. Zur regionalen Wertschöpfung gehöre auch eine Entlohnung der Mitarbeiter des Ladens, möglichst über dem Mindestlohn, ergänzte Gröll.

Dorfläden würden aus praktischen Gründen meist nicht in der Rechtsform einer Genossenschaft geführt, lebten aber den genossenschaftlichen Gedanken unter Einbeziehung der Bürger. Für deren Anschubfinanzierung seien Bürgeranteile eine gute Möglichkeit.

In der Fragerunde wurden von den Bürgern unter anderem die Themen Finanzierung, Ladengrößen, Öffnungszeiten, Rechtsform und Personalgewinnung angesprochen. Diese Themen werden im Laufe des weiteren Verfahrens geklärt. Nun sei, so die BI zuerst wichtig festzustellen, welchen Bedarf und welche Wünsche es in der Bevölkerung gibt. Dazu plant man eine Fragebogenaktion (siehe Infokasten). bdg