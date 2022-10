Rauenberger kfd ist Geschichte

Rauenberg. Nach über 55 Jahren aktiver Vereinszeit löste sich die kfd Rauenberg zum 1. Oktober auf. Der entsprechende Beschluss war in der Mitgliederversammlung am 18. Mai gefasst. Mit Guthaben des Vereins haben nicht Frauen in der Ortschaft noch einige projekte unterstützt.

Wie die Leiterin des Vorstandsteams, Andrea Gerdenitsch, im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, habe es zwei Gründe für die Auflösung gegeben. Der erste war die nötige Strukturreform. Entweder hätte die Katholische Frauengemeinschaft Rauenberg Mitglied im kfd-Bundesverband werden müssen, was eine Beitragssteigerung zur Folge gehabt hätte. Oder es wäre der rechtliche Anschluss an die Pfarrgemeinde erforderlich gewesen. Damit hätte man keine eigene Kasse mehr gehabt. Beides lehnten die Mitglieder ab. Hinzu kam, dass sich keine Nachfolger für die Vorstandsämter fanden.

„Die Auflösung fiel uns schwer“, betonte Vorstandsteammitglied Katja Grein. Gerdenischt ergänzte: „Wir wollten, dass es weiter geht.“ Man habe nicht das Vorstandsgremium sein wollen, das den Verein auflöst. Es habe aber keine andere Möglichkeit gegeben.

Seit 2011 wurde die kfd Rauenberg von Gerdenisch als Teamsprecherin geleitet, hinzu kamen Kassenwartin Natascha Weis, Schriftführerin Sonja Wamser und die Teammitglieder Alexandra Pölleth, Michaela Weis. Katja Grein und Christel Stürzl. „Keine von ihnen wollte im Vorstand weitermachen und Nachfolger gab es nicht“, bedauerte die Leiterin.

Gegründet wurde die kfd Rauenberg am 1. Januar 1966 von Pfarrer Erich Weber und der Gründungsvorsitzenden Maria Anna Gräfin von Magnis. Die Leitung übernahm Maria Walter. Vor etwa zehn Jahre erreichte die Mitgliederzahl mit 152 ihren Höchststand. Zuletzt waren es 129.

Die Gruppe war sehr aktiv. Jedes Jahr organisierte sie mit den Boxtalerinnen und Nassigerinnen eine Veranstaltung zum Weltgebetstag der Frauen. Außerdem gab es Mainandachten in der Dürrhofkapelle, einen Kreuzwerg in der örtlichen Kirche und eine Adventsfeier. Zudem veranstaltete man schon seit 30 Jahren jährlich eine Frauenwallfahrt nach Walldürn. Zwei Mal im Jahr bot man Seniorennachmittage für die älteren Mitbürger aus Rauenberg, Ebenheid und Wessental an. Diese werden nun vom VdK Rauenberg weitergeführt. Außerdem gab es im Laufe der kfd-Geschichte im Dorf Theateraufführungen und Faschingsabende. Gut in Erinnerungen sind vielen auch Ausflüge wie in die Schweiz, nach Dresden, in die Lüneburger Heide, an die Mosel, auf die Wartburg und nach Amsterdam.

In den Coronajahren 2020/21 ruhten die Aktivitätenl. Man erfreute jedoch die Mitglieder zu Weihnachten und Ostern mit Grüßen, die man ihnen vor die Tür stellte. In diesem Jahr unternahm man einen Ausflug in die Region Mainz. Zudem übernahm die Frauengemeinschaft den Küchendienst beim Pfarrfest zur Einweihung des neuen Platzes an der Kirche. „Wir kochten immer an den Pfarrfesten und Dorffesten“, blickten die beiden Vorstandsmitglieder zurück.

Gerne erinnern sie sich auch an die großen Weihnachtsmärkte auf dem Dürrhof und dem Tremhof in den 2010er Jahren. Zum Tremhof hatte man sogar einen Shuttlebus eingesetzt. „Der war stets überfüllt“, so Grein. In den Jahren vor Corona organisierte man Kabarettveranstaltungen in der Raubachhalle. Ein großes Fest feierte die kfd Rauenberg 2016 zu ihrem 50-jährigen Bestehen. 1980 hatte Klara Link eine Frauenturngruppe der kfd ins Leben gerufen. „Diese trainiert bis heute, ihre Zukunft ist aber noch offen“, so Gerdenitsch.

Mit ihren Einnahmenbewirkte die kfd Rauenberg in den vergangenen Jahrzehnten auch vieles Gute für die Menschen im Dorf und weit darüber hinaus. So unterstützte man finanziell jährlich das Kinderkrankenhaus in Bethlehem, die internationale Initiative „Frauen in Not“ sowie den örtlichen Kindergarten. Zudem stellte man e Mittel für den Blumenschmuck der Kirche bereit.

Weiter schaffte die Frauengemeinschaft zum Beispiel ein Kinderspielgerät für den Rauenberger Sportplatz an, unterstützte verschiedene Krankeneinrichtungen mit Einnahmen der Weihnachtsmärkte, private Unfallopfer sowie Helfer-vor -Ort-Gruppen. Außerdem finanzierte man Einrichtung und Geschirr der Küche im Wendelinussaal.

Auch das Geld, das der Verein bei seiner Auflösung besaß, kam der Bevölkerung zugute. So finanzierte man für den neuen Pfarrer-Reinhold-Baumann-Platz an der Rauenberger Kirche eine Sitzbank mit Steintisch und Gedenktafel, kaufte dem Kindergarten Tipis sowie Bücher und kaufte zwei Panoramaliegen für den Spielplatz und den Platz oberhalb des Friedhofs. Zudem gab es Geldspenden für die Menschen in der Ukraine über das Hilfsprojekt von Klaus-Peter Albert aus Faulbach, für die Wertheimer Tafel, das Kinderkrankenhaus Betlehem und für „Frauen in Not“. Für die Kirche wurden Blumenschmuck und ein Stiftungsamt gespendet. Man unterstützte die Hilfe fürs Ahrtal und gab Geld für kranke Kinder in der Region.

Wichtig war den kfd-Mitgliedern, dass alle Bewohner der Ortschaft etwas von den Spenden haben und man auch an Leute außerhalb Rauenbergs denkt. „Die ehemaligen Mitglieder der kfd werden ihre Hilfe aufrechterhalten zum Beispiel bei den Pfarrfesten und den Seniorennachmittagen“, versicherte Grein abschließend.