Rauch präsentierte Neuheiten

Freudenberg. Positive Rückmeldungen der Kunden verzeichnete das Freudenberger Unternehmen Rauch bei seiner „furniture week“. Die Möbel-Messe fand am Stammsitz des nach eigenen Angaben größten europäischen Anbieters von Schrank- und Schlafzimmer-Programmen in Freudenberg statt. „Das neue Raum-Konzept, die innovativen Produktneuheiten, die Kooperation mit Stardesigner Werner Aisslinger und die präsentierten Rauch-Kompetenzfelder kamen beim Handel sehr gut an“, heißt es in der Mitteilung der Verantwortlichen.

„Wir blicken auf eine sehr gut besuchte Messewoche zurück, bei der unsere Handelspartner den neu eingeschlagenen Weg von Rauch deutlich wahrnehmen konnten,“ erklärte Marketing-Direktorin Inka Rosini. Die vorgestellten Modellneuheiten stießen auf breites Interesse. Das Unternehmen befinde sich derzeit inmitten einer intensiven Angebotsphase. Dabei gelte es, die Gespräche mit den Handelspartnern zu vertiefen und die Zusammenarbeit partnerschaftlich und leistungsorientiert fortzusetzen.

Das neue Messe-Konzept und der komplett umgestaltete Showroom mit freien Fensterflächen, offenen Sichtachsen und inspirierendem Ambiente sowie die zahlreichen Produktneuheiten erhielten positive Resonanz. Die neuen Kreativ-Locations für erfolgreiches Arbeiten inmitten der Möbel solle es künftig ermöglichen, kundenspezifische Sonder- und Exklusivmodelle über das ganze Jahr hinweg zu entwickeln.

Alle Produktkonzepte, die das Unternehmen auf der Messe vorgestellt hat, basieren auf Marktforschung und wurden vorab im Design und der Funktionalität mit Konsumentinnen und Konsumenten geprüft. Neben einer breiten Auswahl an innovativen Aufbewahrungslösungen und Designs, präsentierte das Unternehmen neue Ansätze, um die variantenreichen Programme von Rauch im Handel noch besser zu vermarkten. Wie die Verantwortlichen betonen, seien die Produkte langlebig, nachhaltig produziert und zu einhundert Prozent „Made in Germany“ und somit „echte Umsatzgaranten für die Verkaufsflächen im Möbelhandel“.

Im Bereich Design-Neuheiten hat sich Rauch deutlich stärker aufgestellt. Werner Aisslinger, mehrfach ausgezeichneter Star-Designer, ergänzt seit kurzem das Designer-Netzwerk. Das von ihm entworfene Schlafzimmer „Finstad by Aisslinger“ beschreiben die Macher als materialorientiert, langlebig und elegant.

Zusätzlich zu vielen Produktneuheiten bot der Möbelhersteller auch tiefergehende Einblicke in seine Kompetenzfelder. Dazu gehörten unter anderem die kundenspezifische Logistik mit einem patentierten Ladegutträger sowie Produkte in Kartonverpackung. Auch die neue, verbesserte Generation der Laufschienen-Technik Easy-Slide 2.0 mit der Möglichkeit, Bodenunebenheiten auszugleichen, wurde vorgestellt. Neben dem vermehrten Einsatz von Robotertechnik und Automatisierung zur Vermeidung von Qualitätsschwankungen spielten auch die Themen Nachhaltigkeit, 2100 Prozent Made in Germany“ und Marktforschung auf der Messe eine bedeutende Rolle.

Wie die Verantwortlichen betonen, stelle das Unternehmen Rauch an sich den Anspruch, Deutschlands präferierter und partnerschaftlichster Hersteller von Schrank- und Schlafzimmer- Programmen zu sein – mit einem klar strukturierten Sortiment mit konsistenter und einfacher Variantenvielfalt für die Mitnahme und den Fachhandel in On- und Off-line. Insgesamt sei während der Hausmesse von den Kunden das Leistungsspektrum, das zu den Möbeln ergänzt wurde, als sehr wertvoll empfunden und stark nachgefragt worden.