Preise für die „Nachwuchshelden“

Die Jugendfeuerwehr Freudenberg und die DLRG-Jugend Wertheim freuen sich über einen Gewinn beim Wettbewerb „BGV Nachwuchshelden“ der Badische Versicherung.

Freudenberg/Wertheim.Die Jugendfeuerwehr Freudenberg setzte sich bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen beim Publikumsvoting durch. Mit einem sechsten Platz im Finale sicherten sie sich eine Spende von 1000 Euro. Diese wird man in ein Rauchhaus investieren. Dieses spezielle Modell ermöglicht das Darstellen der Rauchverteilung in Gebäuden im Brandfall und zeigt die Reaktion von Rauchmeldern.

Auch wenn die Jugendabteilung der Kernstadt am Wettbewerb teilnahm, wird das Lehrmaterial zur Brandschutzerziehung auch in den Abteilungen der Ortswehren zum Einsatz kommen. Auch die Brandschutzerziehung in Zusammenarbeit mit den Schulen wird von der Anschaffung profitieren.

Aktuell hat die Jugendfeuerwehr der Kernstadt 25 Mitglieder, zusammen mit den Ortsteilen sind es 45. Neben einer feuerwehrtechnischen Ausbildung erleben die Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren, Zeltlager, 24-Stunden-Übungen, Ausflüge der Gesamtjugendfeuerwehr und Feiern.

Aufmerksam wurden beide Preisträger auf den Wettbewerb durch ein Schreiben der Versicherung. „Geld kann man immer brauchen“, stellte Stefan Bartelt, Jugendleiter der Jugendfeuerwehr Freudenberg fest. Daher habe man sich mit seiner Projektidee des Rauchhauses beworben. Man habe mit dem Geld etwas Sinnvolles anschaffen und theoretische Übungen anschaulicher machen wollen.

In der Qualifizierungsphase durften die Fans der Projekte ohne Anmeldung abstimmen. Die Feuerwehr hatte auf vielfältige Weise auf die Abstimmung aufmerksam gemacht und um Unterstützung geworben. Neben Werbung auf der Internetseite der Wehr, in den sozialen Medien und in privaten und offiziellen Massengergruppe setzte man auf Werbung vor Ort. „Im Wartebereich des Coronatestzentrum hatten wir einen QR Code zur Abstimmung für uns auf den Boden geklebt“, blickte Kommandant Klaus Weimer zurück.

Auch die Partnerfeuerwehr aus Freudenberg in der Oberpfalz wurde mobilisiert, mit abzustimmen. Zudem legte man Flyer im Testzentrum aus. „Die Gäste vom Campingplatz nahmen diese mit, stimmten für uns und warben bei anderen dafür“, freuten sich die beiden Verantwortlichen.

Bevölkerung zog mit

Besonders freuten sich beide, dass die Bevölkerung der Kleinstadt mitzog. Schnell zog man nach vorne und befand sich unter den fünf Topplazierten. „Wir hielten mit Organisationen aus großen Städten mit“, war Weimer stolz. Im Laufe der Runde sei es ein spannendes Hin- und Her zwischen den Plätzen gewesen. „Wir waren aber immer unter den ersten 15, die ins Finale einzogen“, so Bartelt. Dies sei das Ziel gewesen, denn damit hätte man 500 Euro gewonnen.

Insgesamt erreichte die Freudenberger Jugendfeuerwehr in den 22 Abstimmungstagen rund 9600 Stimmen und zog damit auf Platz zwei des Rankings ins Finale ein. In diesem wurde nur noch mit der Eingabe der E-Mail-Adresse abgestimmt.

Am Ende gewann die Wehr 1000 Euro. „Wir erreichten mit 857 Finalstimmen Platz sechs.“ Es sei ein knappes Rennen gewesen, denn der erste Platz habe mit 927 Stimmen nur wenig mehr gehabt.

Beim Finale bekam man auch werbende Unterstützung von der Kreisjugendfeuerwehr, denn die Freudenberger waren die einzige Jugendfeuerwehr aus dem Landkreis im Finale.

Weimer und Bartelt erklärten übereinstimmend, der Wettbewerb sei eine intensive Zeit gewesen, in der man sehr oft am Tag den Punktestand prüfte. „Halb Freudenberg hat mit uns mitgefiebert.“

Jurypreis erhalten

Neben dem Publikumspreis gab es einen Jurypreis in Höhe von 2000 Euro. Diesen errang die DLRG Jugend Wertheim. Ihr gehören aktuell 240 Mitglieder bis 27 Jahren an. Geboten wird ihnen Schwimmtraining mit Schwimmabzeichen und Wettkämpfen, der Juniorretter ab zehn Jahren und Rettungsschwimmabzeichen ab zwölf Jahren. Hinzu kommen Jugendklatsch, Feiern, Zeltlager, Jugendtreff.

Beworben hatte man sich mit einer Anschaffung für das Jugendeinsatzteam (JET). Ihm gehören aktuell zehn Mitglieder zwischen 14 und 18 Jahren an. Das JET bietet den Jugendlichen erste Berührungspunkte mit dem Wasserrettungsdienst, Einsatzübungen, Erlernen des Handwerkszeugs wie Bootswesen, Unterstützung von Rettungstauchern sowie eine vertiefte erste Hilfe Ausbildung.

Ziel ist es, die Mitglieder auf den Lehrgang zum Wasserrettungsdiensthelfer vorzubereiten. Mit dem Gewinn wird man die Einsatzkleidung der JET-Aktiven ausweiten. Diese besteht aktuell aus Einsatztrupphose und T-Shirt. Hinzukommen werden nun Jacken für die Junghelfer. Zudem wird man mit einem Teil des Geldes die Möglichkeiten für den Onlineunterricht des JET weiter ausbauen.

„Wir haben uns gefreut. Das Geld ist bei uns gut angelegt“, sagte Jugendleiter Florian Müssig. Nachdem man nicht genug Stimmen für das Publikumsfinale gesammelt hatte, sei die Überraschung und Freude über den Jurypreis besonders groß gewesen. Die Wettbewerbsjury bestand aus Bürgermeistern, Vertreter des Landesfeuerwehrverband und dem Vorstandsvorsitzenden der Versicherung. bdg