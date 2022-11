Freudenberg. Mit dem Einzug in das neue Feuerwehrgerätehaus in Freudenberg bekommt die Freiwillige Feuerwehr auch neues Mobiliar. Das bisherige sei so alt, wie das momentan genutzte Feuerwehrhaus und dementsprechend verschlissen, erklärte Bürgermeister Roger Henning in der Gemeinderatssitzung im Ratssaal. Nun darf sich die Feuerwehr unter anderem auf 30 neue Tische und 120 Mehrzweckstühle freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1