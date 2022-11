Neue Möbel für das neue Freudenberger Feuerwehrhaus

Freudenberg. Mit dem Einzug in das neue Feuerwehrgerätehaus in Freudenberg bekommt die Freiwillige Feuerwehr auch neues Mobiliar. Das bisherige sei so alt, wie das momentan genutzte Feuerwehrhaus und dementsprechend verschlissen, erklärte Bürgermeister Roger Henning in der Gemeinderatssitzung am Montagabend im Ratssaal.

Die Verwaltung hatte bei sieben Firmen Angebote angefordert. Drei Unternehmen beteiligten sich. Ein Angebot musste allerdings aus der Wertung genommen werden, da das Material nicht den gestellten Anforderungen genügte. Letztlich kam von der Firma J. A. Hofmann aus Würzburg das wirtschaftlichste Angebot mit einer Summe von knapp 28 730 Euro.

Damit liege man zwar um fast 9000 Euro über der Kostenschätzung. Das sei aber wegen des rasanten Preisanstiegs im Möbelsektor vertretbar, so Henning. Nun darf sich die Feuerwehr auf 30 neue Tische, 120 Mehrzweckstühle und weitere Ausrüstungsgegenstände freuen.

Günstiger als veranschlagt wird die Endreinigung der Baustelle des Feuerwehrgerätehauses. Eingeplant waren dafür knapp 11 000 Euro. Die AZ Dienstleistungen GmbH aus Kahl am Main übernimmt die geforderten Leistungen für knapp 6000 Euro. Insgesamt lagen für diese Maßnahme fünf Angebote vor.

Zum Preis von gut 30 000 Euro beauftragt wurde die Firma Polygonvatro aus Unterpleichfeld mit den Wiederherstellungsarbeiten nach einem Wasserschaden im Obergeschoss des städtischen Gebäudes in der Hauptstraße 262. Dort hatte ein länger zurückliegender Nässevorfall das Obergeschoss unbewohnbar gemacht.

Die Statik ist mittlerweile wieder hergestellt. Nun müssten die restlichen Arbeiten erfolgen, damit der dringend benötigte Wohnraum wieder zur Verfügung steht. mae