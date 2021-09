Neue Geopunkte ausgewiesen

Geopunkte weisen im Gebiet Bergstraße-Odenwald auf Besonderheiten hin, landschaftlich, erdgeschichtlich oder kulturhistorisch. In Freudenberg gibt es jetzt zwei neue.

Freudenberg. „Seepark Freudenberg“ und „Naturdenkmal Hoher Steine“: Die zwei neuen Geopunkte wurden von Bürgermeister Roger Henning und Caroline Becker von Tourismus & Kultur gemeinsam mit dem Revierleiter Lars Kaller vorgestellt. Bei den neuen Geopunkten geht es um die Entstehung des Seeparks in Freudenberg und das Naturdenkmal „Hoher Stein“. Der Geopunkt am Seepark wurde im Rahmen des Jubiläums „40 Jahre Seepark Freudenberg“ am Wochenende eingeweiht (wir berichteten).

Die Stadt Freudenberg liegt im Gebiet des Mainbuntsandsteines, dessen Vorkommen sich vom Maintal bis in den östlichen Odenwald erstreckt. Sagenumwoben ist die Felsengruppe des „Hohen Steines“, die aus Erosionsresten einer einst großflächigen Sandsteinschicht besteht. Diese Geopunkttafel beschreibt die Entstehung und Verbreitung des Mainbuntsandsteins um das Naturdenkmal „Hoher Stein“. Beide Tafeln wurden auf Initiative der Stadt Freudenberg aufgestellt und vom dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald mitfinanziert. Mit diesen Tafeln werden Bürgerschaft und Gäste, Naturfreunde und Wanderer informiert und für die Besonderheiten der Umgebung sensibilisiert. Auf der Gemarkung der Stadt Freudenberg sind bereits drei Geopunkte ausgewiesen. Die Flachsdarre in Ebenheid, die Freudenburg und die Friedhofskapelle St. Laurentius. Informationen zu Seepark und Badesee sowie Wandervorschläge in der Region des „Hohen Steines“ sind auf der Homepage der Stadt Freudenberg www.freudenberg-main.de veröffentlicht.