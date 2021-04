Neue Attraktion in der Dorfmitte

Beim ersten virtuellen mobilen Rathaus in Freudenberg sprachen die Bürger Wessentals zahlreiche Anliegen an.

Freudenberg. Erstmals in der Geschichte des mobilen Rathauses fand am Dienstag die Veranstaltung mit Bürgern, Ortschaftsräten und Vertretern der Freudenberg Stadtverwaltung online statt.

Besonderes Lob gab es für den neuen Spielplatz in der Dorfmitte. Ortsvorsteher Roland Hildenbrand dankte Gemeinderat, Verwaltung und vor allem dem Bauhof. „Der Spielplatz wird sehr gut genutzt, sogar vor vielen Familien von außerhalb des Dorfs.“

Glücklich zeigten sich Ortschaftsräte und Bürgermeister mit dem 2019 erfolgten Ausbau der DSL-Geschwindigkeit im Dorf. Erst dieses ermögliche Homeoffice, Nutzung von Fernunterricht und Sitzung wie jene am Dienstag.

Aus Reihen der Wessentaler wurde der schlechte Zustand des Feldwegs „Langerts Weg“ moniert. Im unteren Bereich würden Schlaglöcher eine Gefahr darstellen, im oberen Teil des Wegs Wurzel für Bodenwellen sorgen. Außerdem wachse der Fahrweg immer stärker zu. Bürgermeister Roger Henning erklärte, der Weg sei schon bei verschiedenen Gesprächen vorgebracht worden. Das Problem sei die Finanzierung der Feldwegsanierungen. „Die Stadt Freudenberg ist für insgesamt über 70 Kilometer Feldwege zuständig.“ Er betonte, umfangreiche Sanierungen an Straßen und Feldwegen seien ohne Fördermittel nicht umsetzbar. Entsprechende Anträge waren aber bisher erfolglos.

Irina Friesen, Leiterin Fachbereich II der Stadtverwaltung, ergänzte, man sammle alle gemeldeten Feldwegschäden und priorisiere diese. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel würde die Liste nach Dringlichkeit abgearbeitet. Kritisiert wurde das Aussehen der Holzleitplanken an der Straße Richtung Rauenberg. Diese seien relativ weit nach unten abgefault. Henning erklärte, laut Verkehrsbehörde des Landratsamts erfüllten die Leitplanken in diesem Bereich keinen vorgeschriebenen Sicherungszweck. Laut Landratsamt müsste die Stadt die Erneuerung der Leitplanken daher aus eigenen Mittel bestreiten, was aktuell aber finanziell nicht möglich sei. Bauhofleiter Stefan Zöller erklärte, die eigentliche Leitplanke sei aus Stahl und auch in Takt. Das Holz verkleide diese nur aus optischen Gründen. Man könne diese Verkleidung entfernen. „Das sieht optisch aber auch nicht schön aus.“ Hildenbrand erwiderte, eine neue Verkleidung mit Rundhölzern dürfte nicht die Welt kosten. Henning sagte zu, die Möglichkeiten zu prüfen. Aufgegriffen wird die Idee, auf dem Weg zum Eingang des Dorfgemeinschaftshaus von der Hauptstraße aus Handläufe anzubringen. Henning berichtete, die Stadt versuche im Bereich Barrierefreiheit weitere Schritte zu gehen. Der Handlauf werde kommen, er bat aber um etwas Geduld.

Ärger mit dem Biber

Von Räten und Bürgern angesprochen wurde das Problem mit dem in Wessental lebenden Biber. Dieser habe sich im Bereich des oberen Stauwehrs niedergelassen. Seine großen Biberbauten stauten das Wasser, zudem sorge das Tier durch Bisse für erhebliche Baumschäden. Die Stadtverwaltung wurde gebeten, weiter bei den zuständigen Behörden auf die Problematik hinzuweisen. Henning bestätigte, der Schaden durch das Wirken des Tiers sei immens. Er verwies gleichzeitig auf den Schutz des Bibers.

Es gelte jedoch eine Lösung zu finden, die Biber und Mensch gerecht wird. Revierförster Lars Kaller habe bereits mit dem Landratsamt über das Thema gesprochen. Die Behörde versuche etwas im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zu tun. Zöller verwies darauf, dass in dieser Woche dicke Rohre mit Schlitzen in den Biberdamm eingebaut werden. So bleibe der Damm erhalten, das Ansteigen des Wassers werde aber verhindert.

Unverständnis gab es erneut für die Geschwindigkeitsregelung zwischen Boxtal und Wessental. Während im Bereich der unteren Mühle eine 70 Stundenkilometer Begrenzung existiert, ist diese im Bereich der oberen Blankenmühle aufgehoben. Erlaubte 100 km/h sei in diesem Kurvenbereich aber viel zu schnell. Henning betonte, er stehe hinter der Forderung. Zuständig sei aber das Landratsamt, das sich an Bundesgesetze halten muss. Es habe im Bereich schon Unfälle gegeben. „Es ist aber kein Unfallschwerpunkt, damit lassen die Gesetze keine Beschränkung auf 70 km/h zu“, ärgerte er sich.