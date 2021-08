Nachwuchskicker übten die Tricks der Profis

Freudenberg. Drei Tage lang jeden Tag acht Stunden lang Übungen, Spiele und besondere Aktionen rund um den Fußball – das ist der Traum für fußballbegeisterte Kinder. Dieses besondere Erlebnis hatten 40 Jungen und Mädchen zwischen sieben und zwölf Jahren von Donnerstag bis Samstag beim SC Freudenberg.

In Kooperation mit dem Bayrischen Fußballverband (BFV) bot der Verein erneut seine Ferienfußballschule an. Mit viel Spaß konnten die Kinder von sechs Trainern vieles lernen. Vier Trainer kamen vom SC Freudenberg, ein weiterer aus Altfeld und einer aus Stuttgart. Sie alle hatte der SC organisiert.

Die Kinder kamen aus Freudenberg und seinen Nachbargemeinden und spielen alle in einem Verein Fußball. Bei der Ferienfußballschule erlebten sie jeden Tag zwei Trainingseinheiten, hinzu kamen Spiele und Turniere zum Abschluss.

So gab es zum Beispiel ein Champions League Trainingslager, bei dem man lernen konnte, wie Profifußballer zu spielen. Dazu wurden unter anderem Kopfbälle, Koordination, Dribbeln und das Spielen mit dem individuell schwachen Fuß trainiert.

Außerdem gab es Übungen, um ein Torhüter wie Manuel Neuer zu werden. Im Camp wurde zudem das DFB-Fußballabzeichen abgelegt. Außerdem kam das DFB Mobil zu Besuch, und die Kinder konnten mit Experten des Nachwuchsleistungszentrum Würzburg ihre Torwartfertigkeiten stärken.

Die Koordination des Camps vor Ort inklusive Trainer übernahm der SC, der BFV unterstütze beim Bewerben des Camps, der Abrechnung und der Ausrüstung, die jeder Teilnehmende bekam und behalten durfte. Dazu gehörten Fußballkleidung, Sportbeutel, Ball und Trinkflasche. Neben den Trainern sorgten vier weitere ehrenamtliche Helfer für die Vollverpflegung.

Zu den Höhepunkten des Camps gehörte die Vorführung und der anschließende Workshop eines „Football Freestyle Profis.“ Er beherrscht die Kunst, akrobatische Nummern mit dem Ball vorzuführen perfekt. Eingeführt in die Ballakrobatik wurden die Nachwuchsfußballer vom 23-jährigen Chris Bennet Bröker aus Klingenberg am Main. Er wurde 2020 deutscher Vizemeister im Football Freestlye. Hauptberuflich bietet er Workshops in diesem Bereich sowie Kurse für Gehirn und Körpertraining zum Beispiel zur Konzentrationsförderung an.

Im FN-Gespräch berichtete er, dass er mit elf Jahren bei einem Fußballcamp von einem Freestlyleprofi erste Tricks gelernt habe. Dies habe ihn so fasziniert, dass er jeden Tag weiter in diesem Bereich trainierte und sich durch Internetvideos neue Tricks aneignete.

Er studiert neben seiner Kursleitertätigkeit Fitnessökonomie und Fitnesswissenschaft im Fernstudium an der Universität Düsseldorf. Die Kinder zog er schnell mit seinen Vorführungen in den Bann. Sie merkten aber auch, dass die Tricks nur mit umfassendem Training gelingen. Seine Hoffnung sei, Kinder für seine Sportart begeistern zu können. „Ich möchte den Nachwuchs inspirieren dranzubleiben und mit Freude und Disziplin seine Ziele zu erreichen“, meinte er abschließend. bdg