Nach zwei Jahren maßen sich Teams wieder am Kickertisch

Boxtal. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause glühten am Samstag im Gemeindezentrum Boxtal wieder die Tischkicker. 22 Teams traten beim Kickerturnier gegeneinander an. Dieses gibt es schon seit 2013. Veranstaltet wurde es 2022 erneut als Kooperation von SC Eintracht Boxtal und dem Angelsportverein. Der Spaß war bei Zuschauern und Mitspielern groß. Alle waren glücklich, wieder zusammen Kickern zu können. Es traten sowohl Männer- als auch Frauen- und gemischte Zweierteams an.

Sie kamen unter anderem, aus dem Raum Freudenberg und Wertheim, aus Richelbach, Collenberg und Umpfenbach. „Viele Spieler sind das erste Mal dabei“, berichtete Marco Wanschura von der Turnierleitung. Andere waren schon von jahrelang dabei. Zu ihnen gehört Jan Theis aus Mondfeld vom Team „Thekenbrüder“. Er betonte: „Am wichtigsten ist der Spaß“.

Zur Verfügung standen dafür insgesamt zehn Tischkicker, die man in der Region gesammelt hatte. Sieben dienten dem Turnier, drei wurden für Training und Spaß genutzt und ermöglichten zum Teil auch das Spielen in der Sonne. Drei Teams hatten sogar ihren eigenen Kicker mitgebracht, die aber auch die anderen Spieler nutzen durften.

Hubert Hennig, der ebenfalls der Tunierleitung angehörte, erklärte, gespielt werde nach dem „Schweizer Turniersystem“. Es stelle eine Mischung aus einem Gruppensystem jeder gegen jeden und dem K.-o.-System dar. Dadurch würden alle Spieler die gleiche Anzahl von Spielen austragen.

Zudem spielten zwei Teams nie mehr als einmal gegeneinander. „Außerdem haben in diesem System die schwächeren Teams die Chance gegen Gleichstarke anzutreten.“ Jedes Team habe im Laufe des Nachmittags fünf oder sechs Spiele absolviert, ergänzte er. Die acht Bestplatzierten nach Punkten aus dem Schweizer System zogen ins Viertelfinale ein. Über das Halbfinale und Finale wurden dann die Plätze auf dem Siegertreppchen besetzt.

Für die Plätze eins bis vier gab es auch in diesem Jahr besondere Pokale. In Boxtal ist es Tradition, dass es kreative selbst gefertigte Pokale mit praktischem Mehrwert gibt. „In diesem Jahr sind es Flaschenöffner in Form von Kickermännchen. Außerdem gibt es am Pokal einen Magnet zum Festhalten der Kronkorken“, präsentierte Klaus Schwind vom SC Eintracht die Preise. Diese erhielten die Mitspieler deren Teams die Plätze eins bis vier belegten. Turniersieger auf Platz eins wurde das Team „Die hohlen Stangen“ von Tristan Hopf und Benjamin Wagenknecht. Zweitplatzierte waren die „Brothers“ (Salva Mussumarra und Hasan Kaddour). Platz drei belegte Team „Alpha“ von Luay Aboeesa und Timucin Eskiler. Vierplatzierter wurden „Kik“ mit Franz Hennig und Maximilian Hennig.

Als Geschenk erhielten alle Teilnehmer ein Feuerzeug mit integriertem Flaschenöffner. SC und Angelsportverein planen für das laufende Jahr noch weitere sportliche und spaßige Turniere. So wird es im September in Bouleturnier geben. „Wegen des großen Interesses daran beim letzten Mal werden wir dieses Mal die Zahl der Plätze erhöhen“, so Schwind. Im November wird es ein Dart-Turnier geben. Dieses hatte erstmals 2019 stattgefunden und musste dann wegen der Coronapandemie pausieren.