Musikvideos auf Youtube sind ein voller Erfolg

Freudenberg. Der Vorsitzende, Dietmar Hildenbrand, konnte zur Generalversammlung des Musikvereins Stadtkapelle Freudenberg neben zahlreichen Musikern und Gästen den Ehrendirigenten Dieter Müssig, die Ehrenmitglieder Friedrich Pölzer und Alois Uiberall, den Ehrenbürger Heinz Hofmann und Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning begrüßen. Aufgrund der Pandemie musste diese Versammlung um mehre Monate verschoben werden.

Hildenbrands Resümee zum Jahr 2020 fiel trotz der schwierigen Corona-Situation positiv aus. Mit einer Reihe von produzierten Videos konnte diese Zeit musikalisch überbrückt werden und darüber hinaus vielen Musikfreunden eine Freude bereitet werden. Dies wurde auch mit einem höheren Spendenaufkommen als üblich honoriert. Auch das wöchentliche Musizieren von den Balkonen kam bei den Freudenbergern gut an.

Schriftführer Josef Steffan berichtete trotz Corona von einer Reihe von Veranstaltungen. So erinnerte er an Auftritte der Stadtkapelle im Jahr 2020 noch vor dem Lockdown, beispielsweise im Zusammenhang mit Faschingsveranstaltungen, ein Sportplatzkonzert beim SC Freudenberg oder auch an den Auftritt beim Lechnerwirt in Kleinheubach.

Der Bericht des Kassiers Peter Klement wies ein positives Ergebnis aus. Jugendleiterin Linda Jahn berichtete von den Aktivitäten der Jugend.

Das „Wunder von Fraadeberch“

Von einem hohen Engagement der Musiker auch in schwierigen Zeiten sprach Dirigent Michael Korn. Als Beispiel nannte er das Einspielen der Videos in seinem Musikstudio. Korn hob besonders das „Wunder von Fraadeberch“ hervor, ein Faschingsmärchen, welches wie die anderen Videos auf dem Youtube-Kanal „Freudenberg erleben“ zu finden ist und mittlerweile über 3000 Mal aufgerufen wurde.

Bürgermeister Roger Henning bedankte sich für das Aufrechterhalten des Vereinslebens in diesen Zeiten. Er nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor und leitete die Neuwahlen. Es wurden gewählt: zum Vorsitzenden: Dietmar Hildenbrand, zum Stellvertreter Sascha Müssig, zum Schriftführer Josef Steffan, zum ersten Kassier Peter Klement, zum zweiten Kassier Viktor Schwab, zu Beisitzern Bernd Hafner, Christina Arslan, Dieter Müssig, Matthias Dick, Viola Maier, Christina Johnsen, Elena Müssig, Nicolas Jahn und Rene Rosche sowie als Kassenprüfer Peter Hügle und Peter Müssig.

Der wiedergewählte Vorsitzende Dietmar Hildenbrand bedankte sich bei Rolf Krug, der zu Wahl nicht wieder angetreten war, für dessen engagierte Arbeit als Stellvertreter.

Ehrungen

Jeder Verein lebt von seinen treuen Mitgliedern. In diesem Jahr konnten für 25 Jahre Mitgliedschaft Thomas Heßler, für 40 Jahre Reinhold Beck, Gerhard Binder, Bernd Hafner, Jürgen Klein, Otto Maier, Gerd Reiner, Wolfgang Schmitt, Bertram Söller und Emil Weimer sowie für 70 Jahre Friedrich Pölzer und Alois Uiberall geehrt werden. mv

