„Mit Stolz zeigen, dass wir SPDler sind“

Vor 50 Jahren trafen sich 15 Freudenberger, um den SPD-Ortsverein zu gründen. Bei einem Festakt feierte man das Jubiläum.

Freudenberg. Mit zahlreichen Gästen auch von der SPD der gleichnamigen Stadt in der Oberpfalz feierte die SPD Freudenberg am Main am Samstag im Café Badesee ihr 50-jähriges Bestehen. Für die musikalische Umrahmung sorgte Jennifer Beck. Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Detlev Hoff erinnerte daran, dass am 31. Oktober 1971 15 Personen im Gasthaus „Zum Ritter“ den Ortsverein gegründet hatten. Er dankte allen Sozialdemokraten Freudenbergs, die sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten für sozialdemokratische Ziele eingesetzt hatten.

Besonders hervor hob er Rudi Zeiler, der 26 Jahre Vorsitzender war sowie Hartmut Beil, SPD-Gemeinderat seit 1994. „Die Mitgliedschaft der SPD im Gemeinderat zieht sich seit 1975 durch Geschichte des Ortsvereins“, so Hoff. Bürgermeister Roger Henning erklärte in seinen Grußworten 50 Jahre SPD Freudenberg seien Anlass für Dank und Freude. Dank für 50 Jahre uneigennütziges Handeln.

Er freue sich über den zuverlässigen Einsatz der SPD-Mitglieder für die Allgemeinheit. Weiter hob er die herausragende Leitung im politischen Engagement hervor. Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Solidarität seien die Grundwerte der SPD, deren Tradition der SPD-Ortsverein fortführte.

Roger Henning Henning gratuliert

Er dankte den SPD- Gemeinderäten, dass sie viele Projekte mitgetragen und bei diesen aktiv mitgewirkt haben, um die Zukunft der Stadt zu sichern. Mitglied einer Partei zu sein, heiße sich ehrenamtlich zu engagieren und zuzuhören. Dies verlange den Aktiven Einsatz von viel Freizeit und freiwillige Leistung ab. „Gratulation und Dank an SPD-Ortsverein, seinen Vorstand und unterstützende Mitglieder“, so Henning.

Demokratische Parteien seien wichtig für Zusammenhalt der Gesellschaft, gerade in der aktuellen Zeit. Bei Empfang im Rathaus habe man mit dem Landtagsabgeordneten Klaus Ranger (SPD) viele wichtige Themen besprochen. Ranger war auch Festredner des SPD-Jubiläums. „Was dem einzelnen nicht möglich ist, dass vermögen viele, dafür herzlichen Dank.“ Er dankte den Mitgliedern für die konstruktive Mitarbeit der SPD zum Wohle aller Freudenbergerinnen und Freudenberger. Er ist überzeugt, dass die SPD-Gemeinderäte dies auch weiterhin tun werden.

Thomas Kraft, SPD-Kreisvorsitzender, erklärte, ein Jubiläum habe immer zwei Aspekte: einen Blick zurück und einen Blick auf den aktuellen Stand und in die Zukunft. Die SPD sei die traditionsreichste und älteste Partei, die Deutschlands. Kraft ging auf die bundespolitische und außenpolitische Bedeutung der SPD in der Geschichte ein. Weiter betonte er die von Olaf Scholz eingebrachten Fördermaßnahmen, ohne die es den Menschen in der Coronakrise schlechter gegangen wäre. „Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.“ Dieses Zitat von Willy Brandt eigne sich als Betrachtung für die neue Zeit und Zukunft.

Corona habe gezeigt, dass die SPD diesem Anspruch gerecht werde. „Und jetzt in den Sondierungsgesprächen ist es ebenfalls wahrzunehmen.“ Zwölf Euro Mindestlohn bedeute für zehn Millionen Menschen eine Verbesserung. „Freiheit, Wertkonservativität, Solidarität, Gerechtigkeit und Frieden“ dafür stehe die SPD. Diese Werte und Ziele forderten zu jeder Zeit neue Antworten.

„Die Menschen, die Gesellschaft, die Welt ist uns nicht egal. Die Verhältnisse müssen und sollen gestaltet werden“, so Kraft. Dies gelte auch in Freudenberg. Seit 50 Jahren hätten die Genossinnen und Genossen dazu beigetragen. „Glückwunsch an die Gemeinde Freudenberg für 50 Jahre engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, Genossinnen und Genossen.“ Seinen Parteifreunden wünschte er Glück auf für die Zukunft.

Festredner Klaus Ranger, Landtagsabgeordneter, verwies auf die Bedeutung eines seiner Lehrer für seine persönliche politische Sozialisierung, die ihn zum politischen Engagement geführt habe. „Wir müssen in der heutigen Zeit nach Corona schauen unser soziales Miteinander wieder aufbauen“, so Ranger.

Im März noch lange Gesichter

Man müsse in der Sache streiten, aber zugleich zusammenhalten, mit dem Ziel Freudenberg lebenswert zu erhalten. „Dazu müssen alle Demokraten zusammenstehen“, so Ranger. Er betonte weiter: „Wir müssen im Landtag darauf achten, die ländlichen Räume nicht zu vergessen.“ Als SPD habe man gesehen, wie nah Leid und Freud beieinander liegen, im März noch lange Gesichter, jetzt Erfolg. Man müsse gemeinsam sehen, dass man Deutschland voranbringe, zusammen mit den Menschen. Als Beispiel nannte er, den Klimaschutz sozial verträglich voranzubringen. Auch in der Arbeitswelt sei Transformation nötig. Transformation bedeute aber auch, dass manche nicht so gut davonkommen. „Für diese müssen wir Möglichkeiten der Weiterbildung schaffen und dies geht nur mit uns in der Regierung.“ Mit einer Koalition aus SPD, FDP und Grüne könne man gut arbeiten.

Er sei zuversichtlich, dass „wir da etwas Gutes hinbekommen. Wir können uns bis in den kleinsten Ort stolz zeigen, dass wir SPDler sind.“ Er bat die Anwesenden, Teil davon zu sein und mitzumachen.

Im Laufe des Abends stellte Hartmut Beil die Festschrift zum Jubiläum vor. Das 80 Seiten starke Heft enthält neben zahlreichen Grußworten ausführliche Berichte über die Gründung des Ortsvereins Freudenberg, dessen Aktivitäten in all den Jahren sowie den Engagierten in Partei und politischen Ämtern.