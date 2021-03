Freudenberg. Zum ersten Mal seit Aufhebung der Quarantäne wurden am Samstag Gottesdienste im Otto-Rauch-Stift gefeiert. Laut einer Meldung des Main-Tauber-Kreises vom 9. Februar hatte es beim letzen Ausbruch im Otto-Rauch-Stift neun Infektionen bei Bewohnern und bei zwei Mitarbeitern gegeben.

Zelebriert wurde der besondere Gottesdienst vom ehrenamtlichen Diakon Michael Baumann. „Der letzte Gottesdienst fand im Advent, also vor einem viertel Jahr statt“, berichtete dieser. Wieder Gottesdienste feiern zu können, höre sich erstmal nicht spektakulär an. „Für die Bewohner und auch für mich war es aber ein Ereignis und ein Erlebnis. Die Freude darüber konnte man in den Gesichtern sehen“, freute er sich. Auch wenn das Infektionsgeschehen im Haus abgeklungen sei und am vergangenen Mittwoch die Bewohner und Mitarbeitenden das zweite Mal geimpft wurden, gelte es weiterhin, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

„Daher fand nicht wie gewohnt ein Gottesdienst für alle in der Hauskapelle statt, sondern mehrere Gottesdienste im kleineren Kreis in den verschiedenen Aufenthaltsbereichen auf den Stationen.“ Dazu habe er einen Altar auf Rollen gebaut: „Kein Rollator, sondern einen Rollaltar, mit dem ich von einer Station zu anderen gerollt bin, unterstützt von zwei Alltagsbetreuerinnen aus dem Haus.“ Durch eine transportable Lautsprecheranlage hätten auch die nicht mobilen Bewohner auf den Zimmern den Gottesdienst mitverfolgen können. Diese habe er dann auch noch persönlich kurz besucht. Der Gottesdienst habe den Menschen Mut, Hoffnung und Lebensfreude schenken sollen.

„Gerade in dieser so schwierigen Zeit ist dies wichtig, sich um die Menschen zu kümmern. Das ist nach meiner Auffassung der Hauptauftrag der Kirche.“

Wie es aus der Verwaltung des Stifts auf Nachfrage der Redaktion heißt, seien die Zweitimpfungen gegen Covid-19 im Haus abgeschlossen. Man sei froh, dass Bewohner und Mitarbeiter geimpft werden konnten und alle die Impfung gut vertragen hätten. Man warte nun noch zwei Wochen ab, die nötig seien, bis der Schutz voll aufgebaut ist. Danach schaue man, welche weiteren Angebote für die Bewohner wieder starten können. bdg