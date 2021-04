Mit Auto Kapriolen geschlagen

Miltenberg. Mehrere Bürger meldeten am Sonntag gegen 19.20 Uhr einen „drifteten“ Pkw auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, in der Mainzer Straße in Miltenberg. Damit nicht genug, es würde sich aus dem Beifahrerfenster auch noch ein Mädchen lehnen. Durch die herbeigerufenen Beamten konnten der Fahrer und seine Freundin, beide 19 Jahre alt, als Verantwortliche ermittelt werden. Beide mussten ein „Lehrgeld“ in Form einer Verwarnung zahlen, zudem wird der Fahrer über das Landratsamt zu Verkehrsunterricht vorgeladen. Weiterhin stehen zivilrechtliche Ansprüche gegen den Verursacher im Raum, da die Beseitigung der Reifenabriebspuren auf dem Asphalt beseitigt werden müssen. pol

