Mehr Kindergartenplätze in Freudenberg

Freudenberg. Bei allen Abstimmungen einig waren sich die Mitglieder des Freudenberger Gemeinderats bei den Abstimmungen während der öffentlichen Sitzung des Gremiums am Montagabend im Sitzungssaal des Rathauses.

Ein Thema waren mögliche Erweiterungen der Betreuungsplätze in den Kindergärten Boxtal und Freudenberg. Wie es hieß, seien die Kindergärten in Boxtal, Rauenberg und Freudenberg derzeit nahezu voll ausgelastet. Unter Einbeziehung der bereits vorliegenden Anfragen und künftigen Belegungszahlen werde es in Boxtal und Freudenberg voraussichtlich ab Januar 2023 nicht mehr möglich sein, weitere Kinder aufzunehmen.

In der Sitzung des Freudenberger Gemeinderats notiert Bürgermeister Roger Henning informierte am Montag in der Sitzung des Freudenberger Gemeinderats, dass in Zusammenarbeit mit der Caritas zum 1. Oktober Nico Bechtold eingestellt wurde. Bis dieser eingearbeitet sei, werden die Öffnungszeiten des Büros für Familien, Senioren, Integration für einige Zeit reduziert. Als „nicht so erfreulich“ bezeichnete Henning eine Mitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn. Demnach werde der Freudenberger Polizeiposten zum Ende des Jahres geschlossen. Es sei durchaus ein Vorteil, wenn Polizei vor Ort sei. Die Stadt Freudenberg werde aber weiterhin von der Polizei ganz gut betreut. Bürgermeister Roger Henning dankte dafür, am 2. Oktober wieder als Bürgermeister gewählt worden zu sein „mit einem Ergebnis, das man sich wünscht“. Er betonte, dies sei nicht sein alleiniger Verdienst, und richtete ein „Vergelt’s Gott an die Mitarbeiter“. Diese Anerkennung wurde von den Gremiumsmitgliedern unterstützt. Auf eine entsprechende Anfrage listete Verwaltungsmitarbeiter Gunter Eisert auf, welche Arbeiten noch bis zur Abnahme des neuen Feuerwehrgerätehauses ausgeführt werden. Hartmut Beil machte deutlich, dass die Bürgerinn enund Bürger in Freudenberg mit der Belästigung durch Fluglärm nicht einverstanden seien . Bürgermeister Roger Henning betonte, die Stadtverwaltung werde dieses Problem nicht auf sich beruhen lassen. Ein „Fahrplan“ sei bereits erstellt, versicherte er. „Wir nehmen die Thematik ernst“, betonte der Rathaus-Chef abschließend. Peter Eckert fragte, ob es zur Terrasse am Tremhof Erkenntnisse gebe. Bürgermeister Henning erläuterte, die angesprochene Maßnahme sei eine Auflage der Denkmalschutzbehörde gewesen, um nach alten Siedlungen zu suchen. Nun sei das Gelände wieder zugeschüttet. Der Bürgermeister sagte, er hoffe auf einen Planfeststellungsbeschluss zum Ende des Jahres. hpw

Dem Gremium lagen die dem Verwaltungsausschuss unterbreiteten Vorschläge der Verrechnungsstelle zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze vor. Für die Kindertagesstätte St. Nikolaus Boxtal ist eine Erweiterung um zehn auf insgesamt 32 Plätze vorgesehen bei einem Mehraufwand an Personalkosten von zirka 92 000 Euro im Jahr. Die Kindertagesstätte St. Josef Freudenberg soll um fünf auf insgesamt 30 Krippenplätze erweitert werden, wobei der Mehraufwand bei den Personalkosten jährlich rund 42 000 Euro beträgt.

Bautechnisch seien die Voraussetzungen für die Erweiterungen der Betreuungsplätze erfüllt, wurde erklärt. Der Verwaltungsausschuss habe über die vorgestellten Erweiterungsmöglichkeiten in den Kindergärten beraten und einstimmig dem Gemeinderat empfohlen, diese umzusetzen. Das Gremium sprach sich ebenfalls dafür aus.

Zur vorgesehenen Anpassung der Kindergartengebühren ab dem 1. Januar 2023 verwies Irina Friesen vom Fachbereich Verwaltung und Finanzen auf den vom Verwaltungsausschuss am 19. September einstimmig gefassten Empfehlungsbeschluss. Aufgrund des Betriebsvertrags mit der Kirchengemeinde bedürfe die Festsetzung der Elternbeiträge der Zustimmung der Stadt Freudenberg. Für die Berechnung selbst sei die Verrechnungsstelle Tauberbischofsheim zuständig.

Die Höhe der Elternbeiträge sind, so Friesen, an die Empfehlungen der Kirchen und die des Gemeinde- und Städtetags Baden-Württemberg angepasst. Die Verrechnungsstelle empfiehlt eine Erhöhung um 3,9 Prozent in allen Kinderbetreuungseinrichtungen in den Städten und Gemeinden, die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegen.

Bürgermeister Roger Henning ergänzte, er sehe massive Probleme, wenn man die Erhöhungen nicht durchwinke. Der Gemeinderat beschloss die vorgeschlagene Änderung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2022/2023 mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 einstimmig.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf die finanzielle Beteiligung an der Sanierung des Außenspielgeländes der Kindergartentagesstätte Boxtal. Wie Friesen erläuterte, sei wegen des Zustands der bestehenden Spielgeräte ein Austausch aus sicherheitstechnischen Gründen zwingend erforderlich. Im Laufe der Diskussion ging es auch darum, wer wie viel zahlt. Da Details noch nicht beantwortet werden konnten, wurde der Tagesordnungspunkt einhellig vertagt.

Schließsystem

Verwaltungsmitarbeiter Gunter Eisert informierte über die Beschaffung eines elektronischen Schließsystems für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Freudenberg. Die Freiwillige Feuerwehr Freudenberg habe eine Ausstattungsliste für das Gebäude bei der Stadtverwaltung eingereicht. Über den Kauf des gewünschten elektronischen Schließsystems für 31 Türen sollen nun die Räte entscheiden. Die Kosten einer konventionellen separaten Schließanlage inklusive Drückergarnituren für 31 Zylinder liegen laut Eisert bei etwa 5300 Euro brutto. Der Preis für das elektronische Schließsystem des Anbieters Uhlmann und Zacher, das bereits in einigen städtischen Gebäuden verbaut sei, betrage für 31 Zylinder bei zirka 14 300 Euro brutto.

In der Schätzung der Gesamtkosten für die Baumaßnahme seien die Kosten für eine Schließanlage mit 16 660 Euro brutto berücksichtigt. Das notwendige Geld stehe zur Verfügung.

Bürgermeister Roger Henning sagte, es sei lange über die Anschaffung überlegt worden. Ratsmitglieder stellten wechselweise sachliche und finanzielle Vor- und Nachteile dar. Schließlich entschied der Gemeinderat einstimmig, dass das elektronische Schließsystem für den Neubau Feuerwehrgerätehaus zum Preis von 14 300 Euro brutto gekauft werden soll.

Über den Neubau des Feuerwehrgerätehauses beriet das Gremium dann noch einmal. Diesmal ging es um die Beschaffung einer Fahrzeugüberwachung. Wie Henning sagte, sei die gewünschte Fahrzeugüberwachung durch Rauchwarnmelder bei er Prüfung der Ausstattungsliste als nicht zwingend notwendig erachtet worden. Indes ermögliche die Installation von Rauchwarnmeldern in den Einsatzfahrzeugen, einen vom Inneren der Fahrzeugkabine ausgehenden Brand frühzeitig zu erkennen. Dadurch könne eine unkontrollierte Brandentwicklung rechtzeitig unterbunden werden. Die klare Aussage des Kreisbrandmeisters laute „schön zu haben“. Die Anschaffung sei aber keine Pflicht.

Nach einer kurzen Debatte entschied sich das Gremium einhellig für die Beschaffung der Fahrzeugüberwachung durch Rauchwarnmelder für das Feuerwehrgerätehauses zum Preis von 2494 Euro brutto.