Lösung für gute Zukunft

Freudenberg. Seit 2003 denkt die Global Marshall Plan Initiative über globale Lösungen für eine gute Zukunft der Menschheit nach. Einer der Gründer und Vordenker ist Prof. Dr. Franz Josef Radermacher. Er hat zugesagt, in Freudenberg seine Lösungsansätze vorzutragen und wird am Donnerstag, 27. April, um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Freudenberg zum Thema „Europa und Afrika – Partnerschaft auf Augenhöhe?“ sprechen. Der Referent wird dabei eingehen auf die Stichworte Energie, Klima, Armut – was folgt für die Partnerschaft mit Afrika? Der Abend wird eingeleitet von der Sängerin Svenja Zipprich mit ihrem eigenen Song „Wenn die Welt in Flammen steht“. Der Eintritt ist frei, eine Spendenbox steht bereit. Bild: Veranstalter

