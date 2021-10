Lkw fährt einfach weiter

Eichenbühl. Ein Autofahrer war mit seinem Peugeot am Freitag gegen 10 Uhr von Eichenbühl in Richtung Neunkirchen unterwegs. Auf der kurvigen Strecke kam ihm in einer Rechtskurve ein Lkw mit der Aufschrift „DB-Schenker“ entgegen. Dieser kam auf den Fahrstreifen des 38-Jährigen, weshalb er nach rechts in ausweichen musste. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Allerdings fuhr der Peugeot einen Leitpfosten um. Am Auto selbst entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der DB-Schenker-Lkw fuhr unbeirrt weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg, Telefon 09371/9450, entgegen. pol

