„Lebe-Wesen“ – wie dahingezaubert

Es ist alles vorbereitet und die Stadt Freudenberg steht in den Startlöchern um die Ausstellung „Lebe-Wesen“ der Künstlerin Barbara Grimm zu zeigen.

Freudenberg. Noch sind die Räumlichkeiten geschlossen denn der Inzidenzwert im Main-Tauber-Kreis liegt noch immer über 100. Sobald Galerien wieder öffnen dürfen, ist ein Besuch der Amtshausgalerie sofort möglich. Alles über die Möglichkeiten des Besuches und des Anmeldeprocederes erfahren Kunstinteressierte auf der Homepage der Stadt Freudenberg (www.freudenberg-main.de).

„Es ist uns ein Anliegen Kunstgenuss sofort möglich zu machen, wenn es die Corona Verordnung wieder erlaubt“, so die Leiterin von „Tourismus &Kultur“ , Caroline Becker. Die Amtshausgalerie der Stadt Freudenberg präsentiert unter dem Titel „Lebe-Wesen“ Aquarelle von Barbara Grimm. Die farbintensiven, von leichter Hand „dahingezauberten“ Arbeiten thematisieren Menschen, Tiere und Landschaften und vermitteln das malerische Talent der Künstlerin. Barbara Grimm, geboren 1966 in Aschaffenburg, aufgewachsen in Hösbach, beschäftigt sich schon seit ihrer Kindheit mit dem Zeichnen und der Malerei. Nach dem Schulabschluss begann sie eine Ausbildung als Schilder- und Lichtreklameherstellerin (heute Werbetechnikerin) in Aschaffenburg und erhielt einen Einblick in perspektivisches Zeichnen und die Technik der Aquarellmalerei. Neben der Malerei ist die Fotografie ihre zweite Leidenschaft.

Seit 2019 malt Barbara Grimm zusätzlich im Atelier Corage in Wertheim bei der portugiesischen Kunstmalerin Teresa Paulo. Informationen zur Künstlerin unter www.art-barbara-grimm.de im Internet.

