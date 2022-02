Lärm- und Staubbelästigungen befürchtet

Der Gemeinderat hat sich gegen den Kiesabbau beim Tremhof durch die Firma Fritz Weber Miltenberger Industriewerk entschieden. Nun muss ein Erörterungstermin im April/Mai abgewartet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Freudenberg/Dorfprozelten. Mit eindeutiger Mehrheit hatte der Gemeinderat Dorfprozelten in seiner Sitzung am 18. Januar beschlossen, dem Planfeststellungsverfahren zum Kiesabbau beim Tremhof durch die Firma Fritz Weber Miltenberger Industriewerk (MIW) sowie der Verlegung der Landesstraße L2310 mit Radwegbau durch das Land Baden-Württemberg nicht zuzustimmen.

Direkter Blick auf das Gebiet

Die Ablehnung der Pläne erfolgte mit einer Gegenstimme. Dorfprozeltens erste Bürgermeisterin Elisabeth Steger erklärte im FN- Gespräch: „Unsere Hauptsorgen sind die Lärm- und Staubbelästigungen durch den Kiesabbau.“ Außerdem befürchtet man, dass die im Antrag des Unternehmens aufgeführten Arbeitszeiten überschritten werden. Besonders betroffen seien die Anwohner mit direktem Blick auf das Gebiet, nicht nur wegen des Ausblicks, sondern auch wegen der Immissionen, die von der anderen Mainseite auf Dorfprozelten einwirken könnten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch befürchtet man in der bayrischen Nachbargemeinde eine Minderung des Freizeitwerts des eigenen Mainufers. „Der Main ist nicht sehr breit, der Abbau damit nah an Dorfprozelten“, betonte Steger. Die anderen Abbaustätten der Firma Weber seien an Ortsrändern. „Es ist einmalig, dass sie einem Ort so gegenüber liegt.“ Auch Naturschutzgedanken spielten bei der Ablehnung eine Rolle. Man habe in Dorfprozelten am Main zum Beispiel Eisvögel und in den Steinbrüchen Falken. Für diese befürchte man negative Auswirkungen, so Steger. Der Abtransport beim Abbau sollen Förderbänder und Schiffe zum Einsatz kommen. „Für die Auffüllung und Renaturierungen werden dann aber Material-Anlieferungen per Lkw nötig“, sagte die Bürgermeisterin. Auch von diesen befürchte man Einwirkungen auf die eigene Gemeinde.

Zusätzlich zur Ablehnung beschloss der Gemeinderat Dorfprozelten eine Anwaltskanzlei mit dem Verfassen einer Stellungnahme für das Planfeststellungsverfahren zu beauftragen. Nun müsse man den Erörterungstermin zum Verfahren abwarten. Dieser soll Mitte April bis Anfang Mai 2022 stattfinden. Erst danach könne man sehen, wie es weiter geht, sagte sie abschließend.

Auflagen für die Maßnahme

Der Gemeinderat Freudenberg hatte am Montag seine Stellungnahme einstimmig beschlossen (wir berichteten). Die Räte begrüßen den Kiesabbau und die Verlegung der Landesstraße mit Radwegbau generell, hatten aber auch eine ganze Reihe Auflagen für die Maßnahme gemacht. Von diesen Auflagen würde auch Dorfprozelten profitieren. Zu diesen geforderten Auflagen gehören die verbindliche Festlegung der Betriebszeiten auf die Zeiten Werktags 7 bis 18 Uhr, sowie Auflagen zur Vermeidung betriebsbedingter Geräuschemission wie der Verzicht auf eine Vorbrechanlage. Außerdem forderte man Auflagen zur Einhaltung geeigneter Staubminimierungsmaßnahmen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auch bei der Verlegung der Landesstraße und dem Radwegbau müsse auf Schutz vor Lärm und Staubbelastung geachtet werden, so die Freudenberger Stellungnahme.

Auch Tremhof profitiert

Von diesen Auflagen profitiere nicht nur Dorfprozelten, sondern auch der Tremhof als direkter Nachbaranlieger auf baden-württembergischer Seite, machte Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning in der Gemeinderatssitzung am Montag deutlich. bdg