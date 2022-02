Kunstkreis Freudenberg/Main ist jetzt Geschichte

Der Kunstkreis Freudenberg/Main traf sich zur außerordentlichen Generalversammlung. Hauptzweck war zum Bedauern aller, die Auflösung des Vereins zu beschließen.

Freudenberg. Schon einige Jahre konnte der Verein mangels Mitglieder und aufgrund der Alters- und Krankheitssituation die Erfüllung seines sich selbst gesetzten Auftrags nicht mehr gewährleisten. Die Satzung des Vereins sagt unter anderem aus: „Der Zweck und die Ziele des Vereins sind das Betreiben der bildenden Künste, deren Förderung und Pflege sowie das Heranführen der Jugend zur bildenden Kunst.“

Mit zahlreichen Kunstwerken hat der Kunstkreis Freudenberg/Main die Bürgerinnen und Bürger erfreut. Nun wurde er aufgelöst. © Kunstkreis Freudenberg

Alle Bemühungen um neue Mitglieder, die sehr intensiv betrieben wurden, verliefen im Sande“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins weiter. Gemeindeglieder, die darauf angesprochen wurden, hätten zwar das Angebot, das durch einen Kunstkreis organisiert werden könnte begrüßt. Doch waren sie nicht bereit, sich aktiv zu beteiligen.

Von den 19 Mitgliedern des Vereins waren sechs zur Hauptversammlung erschienen. Das entspreche einem „normalen“ Teilnehmerdurchschnitt, wie es andere Vereine ebenfalls in ihren Sitzungen verzeichnen können, wurde festgestellt.

Die Vorsitzende musste bereits 2020 ihren Vorsitz aus Krankheitsgründen abgeben. Das Amt wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden bis zur außerordentlichen Generalversammlung ausgeübt. Da auch er aus gesundheitlichen Gründen an der Zusammenkunft nicht teilnehmen konnte, wurde diese nach dem Votum der Versammlung von Bürgermeister Roger Henning geleitet. Es wurden alle 18 Tagesordnungspunkte zügig und jeweils mit einstimmigem Beschluss abgearbeitet. Dem Vorstand erteilte die Versammlung Entlastung, den Liquidatoren Margarete Zängerlein und Altbürgermeister Heinz Hofmann volle Handlungsvollmacht.

Am 27. Januar wurde die öffentliche Beglaubigung zur „Anmeldung der Auflösung eines eingetragenen Vereins“ im Rathaus durch Ratsschreiberin F. Konrad bestätigt und an das Registergericht gesandt. Die Liquidatoren werden während des nun begonnenen gesetzlich vorgeschriebenem Ruhejahres alle noch anstehenden Geschäfte des Vereins abwickeln. An sie können sich auch Gläubiger wenden, falls diese Ansprüche gegenüber dem Kunstkreis haben, so die Verantwortlichen.

Die Mitgliederversammlung hat zusätzlich beschlossen, dass vom Kunstkreis ein „Erinnerungsbüchlein“ erstellt werden soll. In dem will man neben der Statistik auch Fotos der Werke seiner Mitglieder und Künstler festhalten. Die Anregung dazu kam von Heinz Hofmann. Er erinnerte an die vielen verschiedenen Künstler, die im Verein mitwirkten und viele fantastische Kunstwerke schufen.

Ehrenamtlich geleitet wird das Projekt von Margarete Zängerlein (erreichbar unter Telefon 09375/9297737). Basis ist dafür das Zusammentragen aller Daten und Fotos in digitaler Form. Bürgermeister Roger Henning hat einen Zuschuss der Stadt in Höhe von 200 Euro zugesagt. Somit kann das Erinnerungsbuch in Kleinstauflage für die Mitglieder als Dank sowie für die Stadt und das Staatsarchiv in Bronnbach erstellt werden, ohne dass für den Verein Kosten entstehen.

Auch wenn sich der Kunstkreis Freudenberg/Main nun in Liquidation befindet, sei es gut zu wissen, dass es viele Künstler und kreative Meister gebe, die sich vielfach zum Wohle der Stadt einsetzen. „Und das ist notwendig und auch gut so“, betonen die Verantwortlichen abschließend.