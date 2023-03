Konzert des Musikvereins Rauenberg

Rauenberg. Unter dem Motto „Hits der 80er“ veranstaltet der Musikverein 1900 Rauenberg sein Frühjahrskonzert am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr in der Raubachhalle. Die Kapelle spielt dabei Hits etwa von Queen, Michael Jackson, Nena, Tina Turner oder den Flippers. Sängerin Daria Steiniger und die „Rauenberger Boygroup“ der 80er Jahre in Originalbesetzung, die „Powerfreaks“, ergänzen das Programm. Im Anschluss an das Konzert gibt es eine After-Show-Party mit den „Powerfreaks“. Karten gibt es bei Gardinen Blümel oder unter Telefon 09377/1391. Einlass ist am 1. April ab 18.30 Uhr. Bild Musikverein Rauenberg

