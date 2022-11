Komödienstadl Ebenheid spielt wieder

Ebenheid. Corona-Pandemie durchkreuzte in den vergangenen zwei Jahren auch die Pläne der Ebenheider Laienschauspielgruppe und hinderte sie daran, die Bühne des Gemeindezentrums mit Leben zu füllen. Nun probt der Komödienstadl seit Anfang September eifrig für sein nächstes Theaterstück. Die Premierenvorstellung ist am 18. November geplant.

Das komplette Chaos

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, muss im Dreiakter „Kaviar trifft Currywurst“ von Winnie Abel die bodenständige Erna Wutschke (gespielt von Hilde Berberich) ihre heruntergekommene Eckkneipe in ein Edel-Lokal verwandeln. Denn als ein solches hatte sie die schlecht laufende Spelunke ihrem neureichen Cousin (Jan Voit) angepriesen, um eine Finanzspritze von ihm zu erhalten. Nun hat er seinen Besuch angekündigt und die Panik ist groß bei Erna und ihren wenigen Stammgästen.

So muss Sandy (Karin Walter), die immer ihren Frühschoppen in der Kneipe einnimmt, in die Rolle der feinen Kundin schlüpfen und Ernas tollpatschiger Lebensgefährte (Egon Schmitt) stolpert als „Kellner“ von einer Katastrophe in die nächste. Zu allem Übel macht Ernas missgünstiger Nachbargastronom Wolfgang (Sebastian Nehr) ihr mit so manchen Gemeinheiten das Leben schwer. Als sich auch noch eine Testerin des Magazins „Der Feinschmecker“ (Nadja König) ankündigt, bricht in Ernas vermeintlichem Edel-Restaurant das komplette Chaos aus.

Die Aufführungen im Gemeindezentrum sind geplant am Freitag, 18. November, und Samstag, 19. November, jeweils um 19.30 Uhr, am Sonntag, 20. November, um 18 Uhr sowie am Freitag und Samstag, 25. und 26. November, um 19.30 Uhr.