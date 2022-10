Freudenberg/Rauenberg. Ein besonderes Buchprojekt haben die Jugendmitglieder der Jungen Forscher Main-Tauber Freudenberg realisiert. Die Kinder haben ein eigenes Koch- und Backbuch von Kindern für Kindern erstellt. Dazu haben sie ihre Lieblingsrezepte gesammelt, passende Bilder gemalt, Fotos gemacht und gemeinsam Vorder- und Rückseite des Buchs entworfen.

Am Samstag kochten acht der jungen Autorinnen und Autoren einige ihre Gerichte aus dem Buch in der Küche der Raubachhalle Rauenberg. Es gab herzhaftes und süßes von Fleisch über Pfannenkuchen und Nachtisch bis zu Schildkrötenbrötchen. Unterstützt wurden die Kinder dabei von Aktiven des KEGL-Projekts der VdK-Ortsgruppen Rauenberg (Kochen+Essen+Genießen = Leben) sowie dem Verein Junge Forscher Main-Tauber. Neben leckeren Gerichten entstanden dabei auch viele appetitliche Fotos für das Buch.

Dieses veröffentlicht der Verein unter dem Titel „Sternendetektive Koch- und Backbuch von Kindern für Kinder“. Die Sternendetektive sind eine Kinderdetektivserie, die die Jugendmitglieder des Vereins im Rahmen der Medienpädagogik produzieren. Sie ist auf dem YouTube-Kanal „Die Sternendetektive“ zu sehen. Ab Herbst startet die Serie in die zweite Staffel.

Einige Rezepte für das Buch haben auch Kinder der Mittagsbetreuung der Lindtalschule Freudenberg beigetragen.

Das „Sternendetektive Koch- und Backbuch von Kindern für Kinder“ enthält die Lieblingsrezepte der Kinder mit genauen Anleitungen zum Nachkochen und Nachbacken. Im Buch gibt es weit über 20 abwechslungsreiche Rezepte, mal süß mal herzhaft.

Hinzu kommen passend zu den Detektiven der Serie Rätsel rund ums Kochen und Backen. Das Buch umfasst 40 DIN A5-Seiten und hat eine Spiralbindung für einfache Handhabung.

Es ist laut den jungen Autoren ein gutes Geschenk für alle Kinder, die gerne in der Küche helfen oder selbst gerne kochen. Die Texte sind in kindgerechter Schrift gedruckt, so dass sie auch von Leseanfängern gut selbst gelesen werden können.

Alle Gewinne aus dem Buchverkauf kommen den Jugendmitgliedern des Vereins durch Projekte und Ausflüge zugute.