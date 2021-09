Kleines Tier, große Schäden

Main-Spessart-Kreis. Sie ist auf dem Vormarsch: die aus Asien stammende „Marmorierte Baumwanze“, die in der Landwirtschaft Schäden in Millionenhöhe verursacht.

Wie das Landratsamt Main-Spessart schreibt, bringe der Klimawandel extreme Wetterereignisse wie Überflutungen, Stürme, Dürren oder Brände mit sich.

Sie sind kaum voneinander zu unterscheiden, jedoch richtet die marmorierte Baumwanze (links) in Landwirtschaft und Gartenbau immense Schäden an. Das Landratsamt bittet nun die Bürger um Mithilfe. © Dr. Olaf Zimmermann/LTZ Augustenberg

Doch er habe auch Auswirkungen auf den eigenen Garten: Zur Erntezeit von Obst und Gemüse befällt die marmorierte Baumwanze vor allem Kirschen und Pflaumen. An Birnen und Äpfel richtet sie aber auch nennenswerte Schäden an. Vor verschiedenen Fruchtgemüsen wie Paprika und Tomate machen die Schädlingen ebenso wenig Halt. Sehr zum Unmut von Hobbygärtnern.

Keine Fressfeinde

Der marmorierten Baumwanze fehlt es an Fressfeinden, weshalb sie sich immer weiter ausbreitet. Sie verursacht in Landwirtschaft und Gartenbau immense Schäden in Millionenhöhe.

So wurden 2019 im Obstanbau in Südtirol über 500 Millionen Euro Verlust im Zusammenhang mit der marmorierten Baumwanze verzeichnet.

Die Bekämpfung der Marmorierten Baumwanze mit Pflanzenschutzmitteln gestaltet sich offenbar schwierig, da sie eine besonders hohe Toleranz dagegen aufweist. In den USA wurden mehrere Insektizide auf ihre Wirkung gegenüber der Marmorierten Baumwanze getestet mit dem Ergebnis, dass lediglich Breitbandinsektizide, die nicht selektiv, d. h. gegenüber eine Vielzahl von Insekten toxisch wirken, ausreichend wirksam sind.

Laut Olaf Zimmermann vom landwirtschaftlichen Technologiezentrum in Augustenberg haben die Populationen der Baumwanzen Ausmaße angenommen, die uns überrollt haben. So hat sich der aus Asien stammende Schädling innerhalb weniger Jahre von der ersten Sichtung am Bodensee im Jahr 2011 über weite Teile Süddeutschlands verbreitet.

Invasive Arten eingeschleppt

Wie das Landratsamt Main-Spessart weiter ausführt, würden durch den globalen Waren- und Reiseverkehr zunehmend invasive Arten wie die marmorierte Baumwanze, aber auch der Buchsbaumzünsler oder die Kirschessigfliege nach Mitteleuropa eingeschleppt. In diesem Zusammenhang bittet das Landratsamt die Bürger um ihre Mithilfe: Wer in seinem Garten eine marmorierte Baumwanze entdecken, sollte die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege informieren.

Das Landratsamt benötigte Bilder des Fundes, die an die an die Kreisfachberatung geschickt werden sollte. Das Insekt sollte man in einer leeren Streichholzschachtel verwahren. Wer Fragen hat, meldet sich unter Telefon 0 93 53 / 793 – 18 65.