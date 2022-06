Katalysatoren auf Firmengelände in Freudenberg entwendet

Freudenberg. Von einem Firmengelände in Freudenberg wurden Anfang dieser Woche die Katalysatoren von zwei Fahrzeugen entwendet. Die beiden älteren BMW standen zwischen Montag gegen 22 Uhr und Mittwoch gegen 11 Uhr auf der Frei- und Ausstellungsfläche eines Gebrauchtwarenhändlers in der Hauptstraße. Der oder die Täter sägten die Katalysatoren aus der Auspuffanlage und verursachten so einen Schaden von rund 2500 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt der Polizeiposten Külsheim unter Telefon 09345 241 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1