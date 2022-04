Kastanien am Wessentaler Friedhof bleiben stehen

Wessental. Die Ortschaftsratssitzung in Wessental am Donnerstag begann mit einem Rundgang durch Teile des Dorfs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Ortschaftsrat notiert In der Sitzung des Wessentaler Ortschaftsrats schlug Gemeinderätin Anna Friedlein einen Dorf-Aktionstag vor, bei dem Verschiedenes im Dorf gemeinsam in Schuss gebracht werden soll. Weiter fragte sie nach dem Internetzugang im Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus. Ortsvorsteher Roland Hildenbrand erklärte, die Stadt sehe dort keinen eigenen Router vor. Die Jugendlichen sollen den Wlan-Gastzugang nutzen. Die Wlan-Stärke reiche aber nicht aus, um den Jugendraum stabil abzudecken. Man arbeite an einer Lösung. Wessental wird sich an der Aktion „Schwätzbänkle“ des Freudenberger Seniorenbeirats beteiligen. Dazu werden Bänke mit einem Schild versehen, das Menschen verschiedener Generationen einlädt, sich dort zu Gesprächen zu treffen. Der Standort wird noch festgelegt. Das „Mobile Rathaus“ mit Bürgermeister Roger Henning und der Verwaltungsspitze macht am 26. April um 17 Uhr im Wessentaler Gemeinschaftshaus Station. Die Feier „50 Jahre Eingemeindung“ findet vom 15. bis 17. Juli, in Rauenberg statt. bdg

Seit über 35 Jahren stehen drei Kastanienbäume zwischen Kirche und Friedhof. Ortsvorsteher Roland Hildenbrand erklärte, es gebe in jedem Jahr Beschwerden einiger Bürger wegen des Laubs und der herabfallenden Kastanien. „Vor jeder Veranstaltung am Friedhof haben wir den Platz von Blättern und Kastanien befreit“, betonte er. Er sprach sich deutlich dafür aus, die Bäume zu belassen. „Wir leben auf dem Land, da gehört Laubfall dazu.“ Dieser dauere im Jahr nur vier bis sechs Wochen.

Zur Beschwerde eines Anliegers, dass die Bäume im Sommer sein Grundstück verschatten, meinte Hildenbrand: „Die Bäume standen schon, bevor dieser das Grundstück kaufte.“ Weiter verwies er darauf, dass man die Bäume bewusst an dieser Stelle gepflanzt habe. „Sie schaffen eine Verbindung zwischen Kirche und Friedhof.“ Zu den Schäden an der Rinde erklärte er, Revierförster Lars Kaller habe festgestellt, die Bäume seien absolut gesund.

Aus Reihen der Räte wurde zudem erklärt, die Wurzeln der Bäume würden dazu beitragen, den Hang zu halten. Als Kompromisslösung beschloss man einstimmig, dass der Platz künftig häufiger von Laub und Kastanien befreit wird. Hildenbrand wies erklärte, dass im Herbst einige Bäume der Kommune im Dorf zurückgeschnitten werden. Aktuell bilde die Stadt Freudenberg Mitarbeiter für den Baumschnitt aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schredderplatz sorgt für Ärger

Nächste Station war der Schredderplatz bei den Glascontainern am Wildbach. Dieser befindet sich bereits auf Sonderrieter Gemarkung. Auf dem Platz konnte Reisig abgeladen werden, das dann von einer Fachfirma geschreddert und weiterverwendet wurde. Die ersten zwei bis drei Jahre habe das Anliefern durch die Bürger gut funktioniert. Danach sei immer mehr Material angeliefert worden, das sich nicht schreddern ließ, so Hildenbrand. Daher wurde das gesamte Material nicht mehr abgeholt und liegt nun seit drei Jahren auf dem inzwischen geschlossenen Platz.

„Es wird auch keinen Schredderplatz mehr in Wessental geben, da sich die Leute nicht an die Regeln halten“, betonte der Ortsvorsteher verärgert. Der im Laufe der Zeit entstandene große Totholzhaufen könne Lebensraum für viele Tiere bieten. Daher plädierte er dafür, diesen zu belassen.

Hildebrand berichtete von einem Vor-Ort-Termin mit Sonderriets Ortsvorsteher Udo Kempf sowie dem Liegenschaftsamt und der Umweltbehörde der Stadt Wertheim. Letztere habe erklärt, es gebe sowieso zu wenig Totholzhaufen. Kempf bestehe jedoch darauf, dass der Haufen entfernt wird. „Das kann ich nicht nachvollziehen. Es ist zwar Sonderrieter Gemarkung, der Haufen liegt aber in Wessental“, so der Redner. Die Kosten der Entsorgung des Haufens schätzte er auf mindestens 400 bis 500 Euro.

Auf Wunsch von Familien hatte das Freudenberger Bauamt angeregt, am neuen Spielplatz Schilder mit der Aufschrift „Vorsicht spielende Kinder“ anzubringen. So sollen Verkehrsteilnehmer zum langsamen, vorsichtigen Fahren in diesem Bereich bewegt werden. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, an Straßenlaternenpfosten solche Schilder anzubringen. Insgesamt wird es drei Tafeln geben, jeweils eine pro Straße im Spielplatzbereich.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nahe des Spielplatzes befindet sich auch der Wessentaler Dorfbrunnen. Seit Anfang des Jahres hat dieser kein Wasser mehr. Ortsvorsteher Hildenbrand ging davon aus, dass der Fluss der Quelle, die den Brunnen versorgt, gestört ist. Als Ursache vermutet man Bauarbeiten zum Breitbandausbau.

„Es ist das erste Mal seit mehr als 60 Jahren, dass der Brunnen kein Wasser hat.“ Der unterirdische Quellverlauf wird nun gespült. Mit Hilfe einer Kamerafahrt will dann die Ursache der Unterbrechung ermitteln, um Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Weiter ging die Sitzung nach dem Rundgang im Gemeinschaftshaus. Einstimmig stimmte dort der Ortschaftsrat der Vergabe von zwei gemeindlichen Bauplätzen im Neubaugebiet „Alte Steige“ zu. Die Zuteilung erfolgt nach der Reihenfolge, in der die Reservierungen eingegangen sind. Es gab mehr Bewerber als Bauplätze.

Ein Grundstück kauft eine Familie aus Laudenbach, das zweite ein ehemaliger Wessentaler. Es gilt eine Bauverpflichtung innerhalb fünf Jahren, sonst muss das Grundstück zum Kaufpreis zurückgegeben werden. Der Quadratmeterpreis liegt bei 48 Euro.

Die Freude über das plötzliche Interesse an den Grundstücken und über die zukünftigen neuen Mitbürger ist groß. „Die Grundstücke lagen über 20 Jahre brach“, so Hildenbrand. Hingewiesen wurde auf den „Kinderbonus“ von 3000 Euro je Kind. Dieser wird für alle Kinder der Bauherren gezahlt, die beim Kauf des Grundstücks bereits auf der Welt sind oder die die bis drei Jahre nach dem Erwerb des Bauplatzes geboren werden. Es sind nun alle kommunalen Bauflächen im Neubaugebiet verkauft.

Ortschaftsrat Matthias Fleischer erklärte, man behalte die Innenentwicklung und das Leerstand-Management im Blick. Einig waren sich die Ortschaftsräte, dass weitere Bauflächen im Dorf erschlossen werden müssen. Aktuell gebe es keine Leerstände in der Ortschaft, aber Interesse an Bauflächen, wurde festgestellt. bdg