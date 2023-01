Freudenberg. Das am Samstag aus einem Privatzoo in Freudenberg ausgebüxte Känguru ist wieder in seiner angestammten Umgebung. Am Montag Vormittag wurde die Suche nach dem süßen Tier eingestellt, es war wieder in seinem Gehege - unversehrt und wohlauf.

