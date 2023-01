Känguru büxt aus und sucht das Weite

Freudenberg. Ein Känguru ist am Samstagmorgen aus einem Privatzoo in Freudenberg ausgebüxt. Autofahrer werden zu besonderer Vorsicht im Bereich Freudenberg/Boxtal aufgefordert, wie es in den Verkehrsmeldungen im Radio heißt.

Nach Angaben der Polizei hat das Känguru das Weite gesucht. Wie es dazu gekommen ist, darüber gibt es noch keine näheren Informationen.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, die Augen offen zu halten und sich schnellstmöglich zu melden, wenn irgendwo ein hüpfendes Etwas ins Auge sticht.

Hinweise gehen an die Polizei in Wertheim, Telefon 09342/91890.