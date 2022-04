Kabarettist Sebastian Reich mit Amanda in Freudenberg zu sehen

Freudenberg. Die Stadt Freudenberg begeht am 16. und 17. Juli zum 50-Jahre-Jubiläum der Zusammengehörigkeit von Freudenberg, Boxtal, Ebenheid, Rauenberg und Wessental ein Stadtfest unter dem Motto „50 Jahre gemeinsam“. Neben einem attraktiven Festprogramm für die ganze Familie, in dem Vereine und Initiativen eingebunden sind, präsentiert die Stadt am Sonntag, 17. Juli, um 18 Uhr den Kabarettisten Sebastian Reich & Amanda in der Raubachhalle in Rauenberg mit seinem neuen Bühnenprogramm „Verrückte Zeit!“.

Während Sebastian sich daran erinnert, wie man früher den Film noch zum Entwickeln brachte und Musikkassetten mit dem Bleistift spulte, kommt Amanda mit dem Selfie machen gar nicht mehr hinterher. Autos fahren selbstständig, Küchengeräte kochen von alleine und der Kühlschrank weiß schon heute, was Nilpferde morgen wünschen?! „Verrückte Zeit!“. Tickets sind unter www.reservix.de bei den bekannten Vorverkaufsstellen und bei „Tourismus & Kultur“ der Stadt Freudenberg, Hauptstraße 115, erhältlich.