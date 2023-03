Jugendlicher wirft bei Collenberg Gegenstand auf Auto

Collenberg. Eine 24-Jährige war am Freitag um 7.20 Uhr mit ihrem schwarzen Toyota Yaris auf der Staatsstraße 2315 von Dorfprozelten in Richtung Collenberg unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang warf ein noch unbekannter Jugendlicher einen Gegenstand gegen den fahrenden Pkw. Die Fahrerin hielt an, konnte aber zunächst keinen Schaden feststellen. Sie selbst blieb glücklicherweise unverletzt. Erst später entdeckte sie eine Delle auf dem Autodach. Die Polizei Miltenberg ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

