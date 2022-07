Ja zum Umbau eines Verkaufsraums zu einer Garage

Freudenberg. Der Technische Ausschuss der Stadt Freudenberg kam am Montag im Sitzungssaal des Rathauses zusammen. Alle Bausachen erfuhren Zustimmung.

Jeweils einstimmig positiv beschieden wurden der Bauantrag für die Errichtung eines Holzbalkons und einer Überdachung des Eingangsbereichs in Boxtal, der Bauantrag für den Neubau eines Wohnhauses in Freudenberg, der Bauantrag für das Aufstellen eines Containers in Freudenberg sowie der Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung für den Umbau eines Verkaufsraumes zur Garage in der Hauptstraße von Freudenberg.

Bei letzterem war man der Beschlussempfehlung der Verwaltung gefolgt, obwohl das Landesamt für Denkmalpflege in ihrer sachlichen Stellungnahme eine Beeinträchtigung des historischen Stadtbildes sieht. Die Stadtverwaltung wiederum sah in dem geplanten Einbau keine Beeinträchtigung, nachdem in ein Wohnhaus der unmittelbaren Nachbarschaft bereits eine Garage eingebaut wurde.

Bürgermeister Roger Henning informierte, es würden Deckeninstandsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Auch die Ortsdurchfahrt Rauenberg auf der K 2831 sei betroffen. Die Umsetzung solle in den letzten drei Wochen der Sommerferien erfolgen.

Stadtrat Cem Arslan verwies bei den Anfragen darauf, dass beim Spiel- und Matschbereich am Bade-see der Wasserzulauf verstopft sei. Henning ließ wissen, dies sei bekannt und der städtische Bauhof arbeite daran.

Rolf Döhner (Ortsvorsteher Boxtal) fragte, ob hinsichtlich der für den Kindergarten in Boxtal im Haushalt vorgesehenen Mittel für Spielgeräte solche angeschafft würden. Der Bürgermeister sagte dazu, Träger des Kindergartens sei die Kirche, die Stadt beteilige sich. Die Angebotseinholung geschehe durch die Verrechnungsstelle, solche Angebote müssten kommen.

Gemeinderat Manfred Zipf hinterfragte zum Windpark Freudenberg die im Amtsblatt veröffentlichten Zahlen zur Auslastung, diese schwankten. Henning sagte, die Frage werde in der nächsten Sitzung beantwortet. Zipf fragte nach hinsichtlich der als Brunnen gefassten Quelle in Wessental, welche nach Arbeiten zur Breitbanderschließung versiegt sei.

Die Antwort des Bürgermeisters lautete, die Stadt Freudenberg und die Abwasserbeseitigung Wertheim seien weiter auf der Suche nach der Ursache.

Zipf wollte abschließend wissen, wann mit den Arbeiten zur Sanierung des Pfarrgrabens begonnen werde. Der Bürgermeister meinte, es gebe noch keinen Ausführungstermin. hpw