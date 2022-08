In Wertheim und Freudenberg: In Rolle eines Sternendetektivs schlüpfen

Freudenberg. Die Serie „Die Sternendetektive“ für Kinder produziert der Freudenberger Verein Junge Forscher Main-Tauber seit über einem Jahr im Rahmen der Förderung der Medienkompetenz von Kindern. Nun haben Mädchen und Jungen wieder die Gelegenheit, bei den Aufnahmen mitzumachen.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, wird das Projekt durch großes ehrenamtliches Engagement ermöglicht. Beim Dreh arbeiten die Kinder mit Filmprofis zusammen und lernen vieles über Filmtechnik und Serienproduktion. Dabei wird auch ihr schauspielerisches Talent gefördert. Die Kinder können auch bei der Ideenentwicklung für künftige Folgen mitwirken.

Bei den „Sternendetektiven“ geht es zum Beispiel um die Themen Ermitteln, Freundschaft, Streit, Wünsche, Hoffnungen sowie Abenteuer und Einsatz für die Umwelt sowie um die Mitmenschen. Gedreht wird in der Region Wertheim und Freudenberg.

Im kommenden Schuljahr wird es eine neue Generation der „Sternendetektive“ geben. Für diese Hauptrollen sucht der Verein Jungen und Mädchen der dritten bis sechsten Klasse. Wer mitmachen will, soll Spaß an der Schauspielerei und Interesse an einer Filmproduktion haben. Außerdem müssen die jungen Akteure bereit sein, Texte zu lernen und länger konzentriert mitzuarbeiten.

Neben den Hauptrollen gibt es in der Serie viele weitere Figuren, die von Kindern (ab dem Grundschulalter), Jugendlichen und Erwachsenen gespielt werden sollen. Die Dreharbeiten finden an Wochenenden oder in den Schulferien statt. Vorgesehen sind je zwei Drehtagen pro Serie und gegebenenfalls ein Probetag.

Interessenten können sich an den Vereinsvorsitzenden, Drehbuchautor und „Sternendetektiv“-Regisseur Birger-Daniel Grein (E-Mail: birger-daniel.grein@junge-forscher-mt.de) wenden. Dabei sind Name, Alter, Wohnort, eventuelle Schauspielerfahrung und die eigene Telefonnummer anzugeben. Bewerbungsschluss für die Hauptrollen ist am 4. September. Für andere Rollen können sich Interessierte jederzeit melden.

Weitere Informationen zur Serie gibt es im Internet unter www.sternendetektive.de.