In hochmoderne Technik investiert

Freudenberg. Die großzügige Unterstützung durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ermöglicht ein Projekt der DLRG Freudenberg. Zukünftig wird nicht nur die Ausbildung der Jugendlichen für den Wasser-Rettungsdienst interessanter, sondern gleichzeitig auch die Einsatzfähigkeit gestärkt. Eine hochmoderne Drohne mit Sicht- und Wärmebildkamera wurde angeschafft.

Gerade bei vermissten Personen am oder im Wasser sind oft große Gebiete abzusuchen und der Faktor Zeit spielt eine erhebliche Rolle, um einen erfolgreichen Ausgang eines Einsatzes zu ermöglichen. Oft gibt es darüber hinaus gefährliche Bereiche, beispielsweise um Wasserkraftwerke herum, wo sich Retter nicht gefahrlos aufhalten können. Auch bei Großschadenslagen wie Hochwasser oder anderen Ereignissen kann die Technik perfekt zur Lageerkundung eingesetzt werden. In den nächsten Monaten findet nun die Ausbildung und Einweisung der Mitglieder von Einsatztrupp und Jugend-Einsatz-Team in die neue Technik statt. Rund um Freudenberg wird dann öfter eine rote Drohne am Himmel zu sehen sein. Selbstverständlich fotografiert oder filmt die DLRG dabei nicht die Privatsphäre der Menschen, auch soll versucht werden, niemanden durch die Ausbildung zu stören.

Eine hochmoderne Drohne hilft der DLRG beim Einsatz. © Andreas Wolz

Am Start- und Landeplatz, den man durch ein auffälliges Banner und das Einsatzfahrzeug erkennt, trifft man die Einsatzkräfte an, die gerne auch auf Fragen eingehen, sofern die Situation dies zulässt.

Weitere Details zur Drohne und zum Thema Fernerkundung finden sich auf der Homepage: https://freudenberg-baden.dlrg.de im Internet. dlrg