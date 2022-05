In Freudenberg Welt der Musik präsentiert

Der Tag der offenen Tür der städtischen Musikschule Freudenberg stieß am Sonntag auf sehr großes Interesse.

Freudenberg. Zahlreiche Kinder, Eltern und Großeltern lauschten den musikalischen Beiträgen und informierten sich über das umfangreiche Angebot der Musikschule. Wie deren Leiter Michael Korn erklärte, dürfen im Musikgarten der Einrichtung bereits Kinder ab 18 Monaten zusammen mit ihren Eltern musikalische Eindrücke sammeln. Der Nachwuchs ab vier Jahren kann ohne Begleitung an der musikalischen Früherziehung teilnehmen. Für Kinder ab fünf Jahre gibt es das Instrumentenkarussell, um verschiedene Instrumente auszuprobieren.

In seiner Begrüßung verwies Korn auf ein besonderes Blasinstrumente-Angebot, mit dem man neue Schüler gewinnen möchte. Auch die Stadtkapelle Freudenberg und der Musikverein Rauenberg stellten sich und die Kooperationsangebote mit der Musikschule vor. Zudem konnten kostenlose Schnupperstunden in der Schule vereinbart werden. Dank sprach Korn dem Förderverein der Schule für den Verkauf von Kuchen und Getränken zugunsten der Schülerinnen und Schüler aus, sowie den Müttern der Musikschüler für zahlreiche Kuchenspenden.

Besichtigt werden konnten die neu gestrichenen und gestalteten Räume der Musikschule. Im Obergeschoss gab es eine Instrumentenausstellung zweier Musikhäuser aus Klingenberg und Miltenberg. Neben neuen Instrumenten waren dort besondere alte „Schätzchen“ zu sehen. Dazu gehörten ein Akkordeon aus der Nachkriegszeit, eine Wiener Harmonika aus den 1960ern und eine 50 Jahre alte Steirische Harmonika. Letztere zeichnet sich durch ihre Lautstärke aus, die ausreicht, um einen Saal mit 500 Personen ohne Verstärker musikalisch zu beschallen. Aber auch leise Tönen sind möglich, wie eine Vorführung zeigte.

Wie Korn erklärte, gibt es neben dem individuellen Instrumentalunterricht auch viele musikalische Gruppenangebote. „Gemeinsam zu musizieren macht noch mehr Spaß als alleine“, war er überzeugt.

Wie viel Freude Musizieren macht, zeigten die jungen und erwachsenen Talente der Musikschule. Zu hören war zu Beginn des Nachmittags der Schulchor (Leitung Natalie Hirsch) mit „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. Unter Leitung von Musiklehrerin Christine Herrmann spielte das historische Ensemble Folklorestücke aus England. Ihr Können zeigten auch die Schlagzeug- und Percussionschüler von Andreas Voigt. Bastian Heinrich spielte „And now, Ladies and Gentlemen“. Phillipp Kern unterhielt zusammen mit Voigt mit „Snare Duo.“ Ebenso zu hören waren Bastian Schüll mit „Rock your Neighbours“ und Simon Hock mit „Jay,jay.“

Blockflötenkinder spielten unter anderem „Ein Hase saß im tiefen Tal“ und „Summ, summ, summ.“ Sie werden von Hirsch sowie Dorothee Kern unterrichtet. Die Trompetenschüler Thilo Dick und Aaron Scheiber spielten die Duette „Aufzug“ und „Tänzchen“. Ihr Lehrer Manuel Lugo ließ auf dem Horn „Die kleine Nachtmusik“ erklingen. Als Duo ließen Yannis Zipprich am Saxofon und Lisa Grams mit der Trompete unter anderem „Abschied von Irland“ ertönen. Yannis spielte zudem als Solostück „Fun House.“ Unterrichtet werden sie von Andre Petrick.

Groß war auch die Gruppe jener, die mit Klavier, Keyboard und Gesang begeisterten. Es spielten Isabella Luja (Klavier), Timo Carl (Keyboard), Ilja Beiding (Klavier), Christoph Engelhardt (Klavier) und Maximilian Jeske (Akkordeon). Unterrichtet werden sie von Hirsch. Auch die Gesangschülerinnen von Korn zeigten ihr Können. Leonie Weimer und Angelina Stiehl sangen zusammen „Dir gehört mein Herz“. Svenja Zipprich präsentierte ihren neuen eigenen Song „Unwritten Chapter“. Zu hören waren mehrere Gitarrenschüler von Lehrer Roman Doubravsky. Als Solistin spielte Sophia Scheiber das Stück „Hat in the wind“. Angelina Thielen spielte mit ihrem Lehrer Rainer Kern „Bad Moon Rising“. „A Million Dream“ sang gefühlvoll Melissa Hasenfuß, Mara Scheurich begleitete sie auf der Gitarre.

Den Abschluss bildete der „Ukulelenkurs für Erwachsene“ unter Leitung von Michael Korn mit „Im Wagen vor mit“ sowie „Rock mi“. Alle Musiker bekamen für ihren Auftritt viel Applaus.