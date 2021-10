Impfnachweis gefälscht

Miltenberg. Ein 39-jähriger Mann aus Wiesbaden kam am Freitag gegen 15:30 Uhr in eine Miltenberger Apotheke. Hier wollte er seinen Impfnachweis in einen digitalen umwandeln lassen. Da die Apothekerin den gefälschten Impfnachweis erkannte, informierte sie die Polizei. Darüber hinaus kopierte sie sämtliche Unterlagen.

Bis zum Eintreffen der Streife war der Mann wieder gegangen. Er sollte etwas später wieder kommen, was er aber nicht tat. Die Streife nahm die Unterlagen entgegen und leitete ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein. Den 39-Jährigen erwartet nun nach Polizeiangaben eine Freiheits- oder Geldstrafe. pol