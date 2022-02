Rauenberg. In einem privaten Garten in Rauenberg brannte am Sonntagvormittag ein Holzschuppen. Gegen 11.30 Uhr wurden die Feuerwehren Freudenberg, Rauenberg und Ebenheid alarmiert. Als die Abteilung Rauenberg eintraf, waren offene Flammen sichtbar. Der Schuppen wurde von vier Einsatzkräften unter Atemschutz abgelöscht.

