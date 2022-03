Höchste Auszeichnung für Peter Haamann und Harald Fuchs

Freudenberg. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der DLRG Freudenberg wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für zehnjährige Mitgliedschaft: Johannes Brand, Emir Dülger, Marius Hildenbrand, Nina Hoff, Gregor Hösch, Jennifer Mönch-Fana, Luisa Störmer, Jonas und Marion Ziegler.

Für 25-jährige Mitgliedschaft: Lena Hösch, Elisabeth und Hanna König, Viola Maier, Elena Müssig, Jan Müssig, Lukas Pfeifer, Luisa Scheurich und Waltraud Schmaus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für 40-jährige Mitgliedschaft: Michael Baumann, Jochen Beck, Oliver Berberich, Christa Kern, Hildegard Kern, Irmhild Kern, Jasmin Lotzow, Sven Lotzow, Gertrud Müssig, Melanie Müssig, Waltraud Schiller, Michael Schneider, Jürgen Ullrich, Markus Wolz und Stefan Zöller.

Für 50-jährige Mitgliedschaft: Peter Farrenkopf, Heidi Fuchs, Karl Gehrig, Fred und Gudrun Hartmann, Rita Keck, Irene Keck-Esel, Walter Kirchgäßner, Heinrich Lotzow, Lothar Mayer, Norbert Oppelt, Gisela Rauh, Priska Rohleder-Hügle, Herbert Speth, Ursula Weimer und Kurt Zöller.

Sonderehrungen

Anschließend wurden Sonderehrungen durch die Vorsitzenden, Bezirksleiter Uwe Spielvogel und Bürgermeister Roger Henning übergeben. Florian Gehrig erhielt die Ehrenmedaille des Bezirks Frankenland in Bronze. Er ist Wachgänger. Einsatztruppmitglied und seit 2016 im Vorstand. Bei allen Bau-, Renovierungs- und Aufräummaßnahmen, Arbeitseinsätzen, Aktivitäten und Festen ist er ein treuer Helfer.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit der Ehrenmedaille des Bezirks Frankenland in Gold wurden Manuel Walla und Stefan Zöller ausgezeichnet. Walla war 21 Jahre im Jugendvorstand und davon 15 Jahre gleichzeitig auch im Vorstand tätig. Er ist aktives Einsatztruppmitglied, Bootsführer, Wachgänger und war bis 2022 Technischer Leiter Boot und Material.

Zöller war seit 1995 bis 2022 mit Unterbrechung in der Vorstandschaft, lange Jahre Technischer Leiter Einsatz bzw. zuerst dessen Stellvertreter, bis 2019 kümmert er sich um das umfangreiche Material der DLRG, ist bis heute im Einsatztrupp und als Wachgänger eine wichtige Stütze der Arbeit der DLRG.

Das Verdienstzeichen in Bronze wurde Sonja Büttner-Roth verliehen. Sie ist langjährige Wachgängerin und Schwimmbetreuerin, seit 2010 im Vorstand und dort seit 2019 stellvertretende Vorsitzende.

Unschlagbares Team

18 lange Jahre standen Peter Haamann und Harald Fuchs als unschlagbares Team an der Spitze der DLRG Freudenberg. Begonnen hatte Harald Fuchs bereits 1977 mit seiner ersten Sitzung in der Jugendvorstandschaft und war somit insgesamt 45 Jahre in der Vorstandsarbeit tätig und gleichzeitig über Jahrzehnte aktiv im Einsatztrupp, Wachgänger, Erste-Hilfe-Ausbilder, Lehrscheininhaber und Schwimmausbilder in der Rettungsschwimmausbildung sowie immer wieder Zeltlagerbetreuer. Peter Haamann war seit 1992 im Vorstand als Materialwart, stellvertretender Vorsitzender und schließlich als Vorsitzender aktiv, außerdem seit 1988 Einsatztruppmitglied, Wachgänger, lange Jahre Zeltlagerbetreuer und Schwimmbetreuer sowie Vertreter der Ortsgruppe in vereinsübergreifenden Organisationen.

In einer bewegenden Bilderpräsentation bekam die Versammlung einen Einblick in das lange Wirken der beiden im Verein seit 1977 und würdigte das herausragende Engagement mit Standing Ovations. Von der Ortsgruppe wurden die beiden verdient zu Ehrenvorsitzenden ernannt und außerdem mit der höchstmöglichen Ehrung der DLRG ausgezeichnet, dem Verdienstzeichen in Gold mit Brillant.