Heute Warnstreik bei Rauch

Freudenberg. Die IG Metall hat für heute 13 Uhr die Beschäftigten der Rauch-Möbelwerke in Freudenberg zu einem Warnstreik aufgerufen. Laut Mitteilung der Gewerkschaft haben die Arbeitgeber in der Holz- und Kunststoffindustrie bei den Tarifverhandlungen bisher ein Angebot vorgelegt, „das einen Reallohnverlust zur Folge hätte“. In der Branche seien die Auftragsbücher voll. „Wir wollen an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben“, hieß es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut IG Metall haben die Arbeitgeber bisher 1,2 Prozent (ab März 2022) und 1,3 Prozent (ab März 2023) mehr Lohn geboten – bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzweit von einem Jahr. Zudem fordert die IG Metall 450 Euro pro Beschäftigtem für eine bessere Finanzierung der Altersteilzeit und sogenannte Belastungskomponente.